قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إقبال كثيف للمصريين في الرياض على التصويت بجولة الإعادة بانتخابات النواب
16 إجراء تخطط التعليم لتطبيقها في 2026 .. ماذا أعلن الوزير اليوم؟
الأرصاد: صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب وسقوط أمطار
دعم مالي كبير لــ أحمد الأحمد بطل واقعة بوندي في أستراليا
بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني
إطلاق دبلوم تدريب قبل الخدمة لمدة عام ونظام وطني لإصدار التراخيص للمعلمين
صلاح ونجم الزمالك ينافسان بترشيحات جوائز ذا بيست 2025
لبنان: سلاح الجو الإسرائيلي أسقط قنبلة قوية خلال عملية لليونيفيل
للتخفيف عن المواطنين.. الإسكان تعلن تيسيرات في سداد المستحقات المالية المتأخرة
عواصف رميلة وترابية وأمطار .. تحذير عاجل من الأرصاد
أشبه بغرفة غاز .. التلوث والهواء السام يشل حركة الطيران في الهند
شعر بإعياء مفاجئ.. وفاة طالب جامعي أثناء ممارسة الرياضة في كفر الشيخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

للتخفيف عن المواطنين.. الإسكان تعلن تيسيرات في سداد المستحقات المالية المتأخرة

شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف عددٍ من مشروعات
شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف عددٍ من مشروعات
آية الجارحي

أعلن المهندس شريف الشربيني - وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تيسيرات جديدة في سداد المستحقات المالية المتأخرة على الوحدات السكنية والإدارية والفيلات والجراجات والمحال التجارية التابعة لصندوق تمويل المساكن التابع للوزارة مع العمل بتلك التيسيرات حتى 28/2/2026.


وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى تلك التيسيرات تأتى للتخفيف عن كاهل المواطنين ودفع عجلة التنمية والاستقرار الاجتماعي للمواطنين المستفيدين من الوحدات، بجانب العمل على تسريع وتيرة تحصيل مستحقات الدولة وهو ما يعكس التوجه نحو إيجاد حلول مرنة وفعَّالة تحقق العدالة الاجتماعية.


من جانبه أوضح المهندس محمد هشام درويش المشرف على قطاع التشييد والمقاولات بوزارة الإسكان - رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، أن تلك التيسيرات تأتي استجابة للطلبات المتكررة التي تلقاها الصندوق من المواطنين بشأن التخفيف من أعباء المستحقات المالية المتأخرة رغبة في تصحيح أوضاعهم القانونية والمالية من خلال قواعد تنفيذية واضحة تُسهم في عملية التسوية وذلك من خلال منح 70% إعفاء من غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، و50% إعفاء من غرامات التأخير حال سداد 50% من المستحقات المتأخرة، وإعفاء إضافي بنسبة 10% بخلاف الإعفاءات السابقة في حالة السداد خلال شهر ديسمبر الجاري.
وأكد المهندس هشام درويش، أن هذه الإجراءات لا تُعد مجرد إعفاءات بل تمثل سياسة متكاملة لدعم المواطن بما يسهم في تقليل حالات التعثر في السداد وتحقق استقرار المنظومة العقارية التي يديرها الصندوق .

تطبيق التيسيرات 


وأشار إلى أن تلك التيسيرات تطبق على الوحدات السكنية والإدارية والفيلات والجراجات والمحال التجارية التي يوجد بشأنها دعاوى متداولة أو الصادر بشأنها حكم ابتدائي أو متداولة استئنافيا بشرط سداد كامل الثمن نقداً، بالإضافة إلى سداد كافة المصاريف القضائية والإدارية وأى مصروفات أخرى، ولا تسرى تلك التيسيرات في حالة وجود نزاع قضائي مرفوع من العميل ضد الصندوق إلا بعد التنازل عن هذه الدعاوى القضائية، كما لا تسري على الوحدات والفيلات والمحال الصادر لها قرار إلغاء أو أحكام نهائية لصالح الصندوق، وكذا الأحكام النهائية واجبة النفاذ التي تطبق بشأنها أحكام اللائحة العقارية للصندوق وكذا قرارات مجلس الإدارة في هذا الشأن .

الاسكان المجتمعات العمرانية المستحقات المالية الوحدات السكنية صندوق تمويل المساكن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خسائر بشرية وتعطيل الحياة اليومية.. طقس عاصف يضرب عدة دول عربية

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

أسعار الدواجن

تراجع جديد للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط؟.. الإفتاء توضح

أرشيفية

الشرطة الأسترالية: أب وابنه وراء هجوم بوندي الدامي في سيدني

أرض أكتوبر

لا يفوتك.. أول رد من وزارة الرياضة بعد بيان النيابة العامة بسحب أرض الزمالك

أرض أكتوبر

مفاجآت قانونية في ملف أرض الزمالك بأكتوبر

اشرف روقا

روقا عن معاناة الزمالك: كنا بنلم ازايز الميه في الفندق عشان مفيش فلوس

ترشيحاتنا

البانية

تحذير.. انتبهي للفراخ البيضاء والبانيه قبل الشراء

مؤتمر صحفى

مبادرة وطنية لتعزيز الوعي الصحي لدى الحوامل.. تفاصيل

داليا مصطفي

داليا مصطفى تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

بالصور

دعم مالي كبير لــ أحمد الأحمد بطل واقعة بوندي في أستراليا

أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي
أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي
أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي

سفارة البحرين بالقاهرة تحتفل بأعياد المملكة الوطنية| صور

من احتفالات السفارة البحرينية بالقاهرة
من احتفالات السفارة البحرينية بالقاهرة
من احتفالات السفارة البحرينية بالقاهرة

أسعار الفراخ اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025

اسعار الفراخ اليوم الاثنين
اسعار الفراخ اليوم الاثنين
اسعار الفراخ اليوم الاثنين

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 15 ديسمبر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

فيديو

أحمد الأحمد

بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني

المتهمين

الزباين واقفين طوابير.. القبض على تاجرى مخدرات بالجيزة

وفاة شقيقته إيمان إمام

الحزن يخيم على عائلة الزعيم.. وداعا إيمان إمام‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

المزيد