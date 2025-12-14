قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طريقة التسجيل على منصة مصر العقارية لحجز شقق الإسكان الجديدة 2025
رئيس الوزراء يستعرض مقترحات تطوير المنطقة المحيطة بالقلعة ومنطقة الزبالين بالقاهرة
شريف الشربينى: الدولة شهدت زخما عمرانيا واسعا خلال 2025
أسعار الذهب اليوم.. سعر عيار 21 بالمصنعية الآن
بعد اغتيال رائد سعد.. محلل: استهدافات غزة نتاج الاحتلال وتواطؤ المجتمع الدولي
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس
بعد الاعتذار وتنازل نادي الزمالك.. الأعلى للإعلام يحفظ شكوى ضد خالد طلعت
يناشد المسئولين.. ابن جليلة محمود يكشف تطورات حالتها الصحية.. خاص
الشرطة الأسترالية تكشف المعلومات الأولية عن مرتكبي حادث سيدني
تفاصيل السجن المؤبد لمستشار محافظ دمياط و5 مسؤولين آخرين
مجـ.ـزرة على شاطئ بوندي.. 12 قتـ.ـيـلًا وإصابة 29 في هجوم استهدف اليهود الأستراليين
أمم إفريقيا تضرب البريميرليج.. سندرلاند الأكثر تضررًا من الغيابات
اقتصاد

مسئولو "الإسكان" يتابعون سير العمل بالإدارة العقارية بجهاز مدينة دمياط الجديدة

مسئولو "الإسكان" يتابعون سير العمل بالإدارة العقارية
مسئولو "الإسكان" يتابعون سير العمل بالإدارة العقارية
آية الجارحي

قام الدكتور أحمد عمارة، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية بزيارة تفقدية لجهاز مدينة دمياط الجديدة، رافقه خلالها عددا من المسئولين بالقطاع لمتابعة ملفات العمل.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن المتابعة والمرور الدوري على الإدارات العقارية بأجهزة المدن الجديدة.

وخلال الزيارة، تم متابعة ومراجعة الأعمال التي تقوم بها الإدارة العقارية بالجهاز، وفحص كافة الملفات والبيانات العقارية، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات التخصيص الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، بالإضافة إلى رصد التيسيرات المقررة من المجلس، وذلك بهدف الإسراع في استيفاء حقوق الهيئة وتعظيم مواردها المالية.

 وأشار الدكتور أحمد عمارة، إلى أن هذه الجولات تأتي في إطار خطة القطاع لرفع كفاءة الإدارات العقارية بأجهزة المدن المختلفة، والعمل على تسريع وتيرة الإنجاز وتحسين جودة الأداء بما يسهم في دعم مسيرة التنمية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة.

المجتمعات العمرانية دمياط الجديدة الإسكان المدن الجديدة

