مسئولو "الإسكان" يتابعون سير العمل بالإدارة العقارية بجهاز مدينة دمياط الجديدة

قام الدكتور أحمد عمارة، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية بزيارة تفقدية لجهاز مدينة دمياط الجديدة، رافقه خلالها عددا من المسئولين بالقطاع لمتابعة ملفات العمل.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن المتابعة والمرور الدوري على الإدارات العقارية بأجهزة المدن الجديدة.

وخلال الزيارة، تم متابعة ومراجعة الأعمال التي تقوم بها الإدارة العقارية بالجهاز، وفحص كافة الملفات والبيانات العقارية، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات التخصيص الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، بالإضافة إلى رصد التيسيرات المقررة من المجلس، وذلك بهدف الإسراع في استيفاء حقوق الهيئة وتعظيم مواردها المالية.

وأشار الدكتور أحمد عمارة، إلى أن هذه الجولات تأتي في إطار خطة القطاع لرفع كفاءة الإدارات العقارية بأجهزة المدن المختلفة، والعمل على تسريع وتيرة الإنجاز وتحسين جودة الأداء بما يسهم في دعم مسيرة التنمية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة.