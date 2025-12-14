وزير التموين يشدد على رفع كفاءة شركات المضارب لضمان استقرار أسعار الأرز والسلع الأساسية

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء مجالس إدارات شركات المضارب التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك في إطار متابعة أداء الشركات وتعزيز كفاءة منظومة الإنتاج، بما يسهم في ضمان توافر السلع الأساسية واستقرارها في الأسواق.

وأكد وزير التموين، خلال الاجتماع، أهمية رفع كفاءة التشغيل داخل شركات المضارب، وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة، وتطوير أساليب العمل بما ينعكس إيجابًا على جودة المنتج النهائي واستقرار المعروض، مشددًا على ضرورة الالتزام بخطط الصيانة الدورية، وتحديث خطوط الإنتاج، وتحقيق أعلى معدلات الانضباط داخل الشركات التابعة.

وأوضح الوزير أن المرحلة الحالية تتطلب تنسيقًا كاملًا بين الوزارة، والشركة القابضة، والشركات التابعة، لضمان تحقيق المستهدفات الاستراتيجية للدولة في تأمين السلع الغذائية الأساسية، وعلى رأسها الأرز، بما يحقق التوازن بين الإنتاج والتوزيع ويحافظ على استقرار الأسعار، مؤكدًا أن الوزارة تتابع بشكل مستمر أداء الشركات لضمان تحقيق الكفاءة الاقتصادية وخدمة المواطنين.

وشهد الاجتماع استعراض موقف المخزون الحالي، وخطط العمل خلال الفترة المقبلة، والتحديات التي تواجه شركات المضارب، إلى جانب مناقشة سبل تطوير منظومة التخزين والنقل، بما يسهم في تقليل الفاقد وتحسين كفاءة التداول.

حضر الاجتماع كل من اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين، والدكتور علاء ناجي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والأستاذ أحمد كمال، مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، والأستاذة سارة العزازي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.

كما حضر من جانب الشركة القابضة للصناعات الغذائية المهندس علي عبد العزيز، مستشار المطاحن بالشركة القابضة، والمهندس عمرو مصطفى، رئيس قطاع المخازن بالشركة القابضة.

وفي ختام الاجتماع، شدد وزير التموين والتجارة الداخلية على ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ورفع تقارير دورية عن معدلات الإنتاج والتوريد ومستويات المخزون، والتعامل الفوري مع أي معوقات، مؤكدًا أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير شركات المضارب باعتبارها أحد الركائز الأساسية لمنظومة الأمن الغذائي، وبما يضمن استمرار توافر الأرز للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار مستقرة.