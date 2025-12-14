قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدرب بايرن ميونيخ: أتمني تتويج الكونغو بلقب أمم إفريقيا
تصاعد حالات التخلف عن سداد قروض الطلاب في أمريكا إلى 9 ملايين مقترض
اليوم.. مباراة منتخبي مصر واليابان للناشئين وديا
انطلاق مسابقة كأس الأزهر للتعليم عبر مبادرة «معًا نتعلّم» .. الثلاثاء المقبل
الخطيب: حجم الاستثمارات القطرية في مصر يبلغ 3.2 مليار دولار موزعة على 266 شركة
أفضل العلاجات الطبيعية لتخفيف الكحة في الشتاء.. تعرّف عليها
تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد «ألافيس» في الدوري الإسباني
أمن الغربية يحرر 111مخالفة لردع قائدي المركبات والسيارات
بعد وفاة عروس المنوفية بسبب الضرب.. زوجها يواجه عقوبة الإعدام طبقا للقانون
كأس عاصمة مصر.. الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا للقاء سيراميكا كليوباترا
ميزات احترافية جديدة تطلقها أوبو في هواتفها.. تعرف عليها
توروب يكشف ملامح مشروعه مع الأهلي : دعم الشباب أولًا.. ولا مكان للاعب لا يدافع.. والبطولات هدف لا يقبل النقاش
اقتصاد

وزير التموين ومحافظ القاهرة يفتتحان سوق "اليوم الواحد" بالمرج.. صور

وزير التموين ومحافظ القاهرة يفتتحان سوق "اليوم الواحد" بالمرج
وزير التموين ومحافظ القاهرة يفتتحان سوق "اليوم الواحد" بالمرج
محمد صبيح

افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، اليوم، سوق "اليوم الواحد" بمنطقة المرج، وذلك في إطار جهود الدولة لزيادة إتاحة السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، ودعم المبادرات المختلفة التي تستهدف توصيل السلع الغذائية والاستهلاكية إلى أكبر عدد من المواطنين.

 وحضر الافتتاح الدكتور علاء ناجي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والاستاذ أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، والمهندس عبدالباسط عبدالنعيم مدير مديرية التموين بالقاهرة.

ويقام السوق على مساحة إجمالية تقدر بنحو ١٠٠٠ متر مربع، ويضم ٤٠ باكية داخل الخيمة الرئيسية، إضافة إلى ١٠ سيارات متنقلة توفر السلع المختلفة بأسعار مخفضة، وقد تم اختيار الموقع وإنشاء وتجهيز الخيمة بالكامل بمعرفة حي المرج، بما يعزز سهولة الحركة داخل السوق ويُسهِم في توفير بيئة حضارية للمواطنين.

وتعد الشركة القابضة للصناعات الغذائية الجهة الرئيسية في العرض، إلى جانب مشاركة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وبالتعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص، في نموذج يعكس تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لضمان توفير السلع وتحقيق الأمن الغذائي.

وأكد الدكتور شريف فاروق خلال الافتتاح أن الوزارة مستمرة في التوسع في أسواق اليوم الواحد والمنافذ المتنقلة لضخ المزيد من السلع بأسعار مخفضة في مختلف المحافظات، بما يخفف الأعباء عن المواطنين، مشيدًا بالسوق الجديد في المرج الذي يقدم تشكيلة واسعة من السلع بجودة وأسعار مناسبة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن هذه النوعية من المبادرات تأتي ضمن خطة المحافظة للتوسع في إنشاء أسواق منظمة وحضارية، بما يسهم في ضبط الأسواق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موجهاً الشكر لحي المرج على جهوده في تجهيز موقع السوق وإدارته بكفاءة.

وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل على تدشين ودعم المبادرات الهادفة لتوفير السلع للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة في مختلف أنحاء الجمهورية.

