وزارة التموين تنفي وجود أزمة في توافر زيوت الطعام ببعض المحافظات

عرضت القناة الأولى خبرا عاجلا، حيث نفت وزارة التموين ما تردد بشأن وجود أزمة في توافر زيوت الطعام ببعض المحافظات.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن جميع أصناف زيوت الطعام متوفرة بكميات كبيرة في السوق المحلي، سواء الزيوت التموينية أو الزيوت الحرة.

وأشارت الوزارة إلى أن ما يُثار حول وجود نقص في الزيوت بالأسواق غير صحيح.

وتوضح الوزارة أن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت التمويني، سواء المتاح داخل البلاد أو من خلال التعاقدات الجارية، يكفي لتلبية احتياجات المواطنين لمدة 5.6 شهر، بما يعكس استقرار الموقف التمويني وتأمين احتياجات السوق.