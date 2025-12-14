أمم إفريقيا تضرب البريميرليج.. سندرلاند الأكثر تضررًا من الغيابات

تفصل أيام قليلة فقط عن انطلاق الحدث القاري الأبرز في كرة القدم الإفريقية، مع بدء منافسات كأس أمم إفريقيا 2025، التي تستضيفها المغرب في نسختها الخامسة والثلاثين، خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 وحتى 18 يناير 2026، بمشاركة 24 منتخبًا موزعين على 6 مجموعات.

ومع اقتراب صافرة البداية، تستعد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لدفع ثمن الغيابات الإفريقية، حيث من المنتظر أن يغادر عدد كبير من اللاعبين صفوف أنديتهم للمشاركة مع منتخباتهم الوطنية، ما سيؤثر بشكل مباشر على المنافسات المحلية خلال فترة البطولة.

غيابات جماعية في البريميرليج

وفقا لتقرير نشرته شبكة سكاي سبورت، سيغيب 45 لاعبًا يمثلون 17 ناديًا في الدوري الإنجليزي حيث سيتوجهون إلى المغرب للمشاركة في البطولة القارية.

وسيكون نادي سندرلاند الأكثر تضررًا، حيث سيفتقد خدمات 7 لاعبين دفعة واحدة، هم: شمس الدين طالبي، سيمون أدينجرا، بيرتراند تراوري، نواه صديقي، حبيب ديارا، آرثر ماسواكو، ورينيلدو.

ويأتي وولفرهامبتون في المرتبة الثانية من حيث حجم الغيابات، مع فقدان 5 لاعبين هم: إيمانويل أجبادوو، مارشال موينتسي، تاواندا شريوا، جاكسون شاتشوا، وتولو أركوداري.

تأثير متفاوت على بقية الأندية

كريستال بالاس ونوتنجهام فورست قد يفتقدان من لاعب واحد إلى أربعة لاعبين، في حين سيغيب عن مانشستر يونايتد ثلاثة لاعبين هم: بريان مبومو، أماد ديالو، ونصير مزراوي، وهو نفس عدد الغيابات المتوقعة لدى فولهام وبيرنلي وإيفرتون.

أما مانشستر سيتي، فسيغيب عنه الثنائي الإفريقي المتمثل في المصري عمر مرموش والجزائري ريان آيت نوري، وهو السيناريو نفسه بالنسبة لأندية برنتفورد، وست هام، وتوتنهام، التي ستتأثر بغيابين لكل فريق.

وبالنسبة لحامل اللقب ليفربول، فسيقتصر الغياب على نجمه المصري محمد صلاح فقط، ما يقلل من حجم التأثير مقارنة بمنافسيه.

مستفيدون من التوقف الإفريقي

في المقابل، تبدو بعض الأندية أقل تأثرًا، بل وقد تستفيد من إقامة البطولة، وعلى رأسها أرسنال وتشيلسي وليدز يونايتد، إضافة إلى نيوكاسل، الذي ضمن استمرار لاعبه يوان ويسا بعد استبعاده من قائمة منتخب الكونغو الديمقراطية.