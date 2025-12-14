إيتو يتصدر .. محمد صلاح ضمن قائمة الأكثر تتويجا بلقب الأفضل في أفريقيا

دخل محمد صلاح، قائمة أكثر اللاعبين تتويجا بجائزة الأفضل في القارة الأفريقية، فيما تصدر صامويل إيتو نجم الكاميرون القائمة بـ 4 مرات.

وشهدت جائزة أفضل لاعب في أفريقيا خلال العام الحالي 2025 تواجد أشرف حكيمي لاعب فريق باريس سان جيرمان وهي المرة الأولى التي يحقق فيها اللقب.

فيما سبق لمحمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي تحقيق اللقب مرتين على مدار مشواره بالتساوي مع دروجبا ورجي ميلا وساديو ماني والحاج ضيوف.

وحصل يايا توريه نجم منتخب ساحل العاج على الجائزة أربعة مرات بالتساوي مع نجم الكاميرون صامويل إيتو.

وجائت قائمة الأكثر تتويجا بجائزة الأفضل كالتالي:

صامويل إيتو : 4 مرات

يايا توريه : 4 مرات

جورج وياه : 3 مرات

عبيدي بيليه : 3 مرات

ديديه دروجبا : مرتين

روجي ميلا : مرتين

محمد صلاح مرتين

ساديو ماني : مرتين

توماس نكونو : مرتين

نوانكو كانو : مرتين

الحاج ضيوف : مرتين