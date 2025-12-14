قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

نجوم على موعد مع الظهور الأول في كأس العالم 2026

مرموش - هالاند
مرموش - هالاند
إسراء أشرف

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى صيف 2026، حيث تستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك أول نسخة موسعة من كأس العالم بمشاركة 48 منتخبًا، في بطولة تاريخية لن تكون مجرد مسرح للأساطير المعتادة، بل بوابة عبور لجيل جديد من النجوم الذين سيخوضون المونديال للمرة الأولى في مسيرتهم.

وبينما يستعد لاعبون بحجم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ومحمد صلاح لخوض تحدٍ جديد، تبرز أسماء شابة ولامعة تستعد لتسجيل الظهور الأول لها في أكبر محفل كروي، بعدما فرضت نفسها بقوة على الساحة العالمية خلال السنوات الأخيرة.

أبرز لاعبين يخوضون كأس العالم لأول مرة

وفقًا لتصنيفات موقع Transfermarkt، تتصدر قائمة النجوم الجدد أسماء ذات قيمة فنية وتسويقية كبيرة، يتقدمهم:

1. إيرلينج هالاند (النرويج)

ماكينة الأهداف وأحد أخطر مهاجمي العالم، يدخل المونديال لأول مرة كقائد لطموحات النرويج.

2. مارتن أوديجارد (النرويج)

عقل المنتخب النرويجي وقائد أرسنال، وصانع الألعاب الأبرز في جيله.

3. لويس دياز (كولومبيا)
جناح بايرن ميونخ السريع وأحد أهم أسلحة كولومبيا الهجومية.

4. أندرو روبرتسون (اسكتلندا)

الظهير الأيسر القوي وصاحب الخبرة الأوروبية الكبيرة مع ليفربول.

5. نيكولاس بيبي (كوت ديفوار)

جناح يتمتع بالسرعة والمهارة، يسعى لترك بصمة عالمية مع منتخب بلاده.

6. دافيد ألابا (النمسا)

أحد أكثر اللاعبين تنوعًا في المراكز، وقائد دفاع النمسا.

7. فرانك كيسييه (كوت ديفوار)

لاعب الوسط القوي وصاحب الحضور البدني المؤثر.

8. سكوت ماكتوميناي (اسكتلندا)

عنصر التوازن في وسط الملعب وقوة بدنية لا يستهان بها.

9. إبراهيم دياز (المغرب)

موهبة هجومية متألقة، اختار تمثيل أسود الأطلس ويطمح للتألق عالميًا.

10. ماركو أرناوتوفيتش

(النمسا)

المهاجم المخضرم الذي يخوض أول مونديال له رغم مسيرته الطويلة.

إضافات بارزة خارج القائمة

وإلى جانب هذه الأسماء، يبرز عدد من النجوم الذين ينتظرهم الظهور الأول أيضًا في كأس العالم، ويعدون من أبرز لاعبي الجيل الحالي:

عمر مرموش (مصر)

نجم صاعد بقوة في أوروبا، يمتلك السرعة والمرونة الهجومية، ويعول عليه ليكون أحد مفاتيح اللعب الأساسية للفراعنة.

لامين يامال (إسبانيا)

الموهبة الخارقة لبرشلونة، الذي يخوض المونديال في سن صغيرة، وقد يكون أحد أبرز مفاجآت البطولة.

كول بالمر (إنجلترا)

لاعب تشيلسي المتألق، فرض نفسه سريعًا كأحد أهم المواهب الإنجليزية في الخط الأمامي.

نجوم يشاركون لأول مرة في كأس العالم كأس العالم كأس العالم 2026 مونديال 2026 لامين يامال مرموش بالمر لويس دياز هالاند

