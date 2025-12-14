عمر مصطفى متولي ينعى والدته

نعي الفنان عمر متولي ، والدته السيدة إيمان إمام الزعيم عادل إمام أرملة الراحل مصطفي متولي ، عبر حسابه علي موقع فيسبوك.

وقال متولي :"بسم الله الرحمن الرحيم

(وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)

صدق الله العلي العظيم

توفيت الى رحمة الله امي الحبيبة

اسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة".



ونعى الفنان تامر عبد المنعم الراحلة قائلاً: "خالص عزائي للنجم الكبير عادل إمام والمنتج عصام إمام وآل إمام والفنان عمر متولي والصديقين عصام وعادل مصطفى متولي في وفاة السيدة إيمان إمام أرملة الفنان مصطفى متولي".

قال المنتج عصام إمام شقيق الزعيم عادل إمام "اليوم السابع" باكياً: "الأسرة لم تستقر بعد على موعد الجنازة وتفاصيلها أو موعد العزاء، وأرجو من الجميع الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".