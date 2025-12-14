قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جولة الإعادة| الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرا عن تصويت المصريين بالخارج
ارتفاع عدد قتلى الهجوم المسلح في سيدني إلى 16 شخصا
هتدفع كام على الـ1000؟.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار المركزي بشأن الفائدة
أمين الإفتاء: مقولة "اللي يحب ربه يحبب فيه خلقه" صحيحة لهذا السبب
رسميا .. متوسط سعر الدولار في مصر اليوم
ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين.. الخطوات والرابط
تقرير مغربي يكشف عن مفاجأة: ظهير الرجاء يقترب من الانضمام للأهلي
طقس الغد| أمطار غزيرة قد تصل إلى سيول
الشباب والرياضة: لجنة مؤقتة للزمالك حال ثبوت إهدار المال العام
محمد رمضان يصل إلى المغرب للمشاركة في تصوير أغنية كأس الأمم الإفريقية
وفاة الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق
أحمد موسى: مستندات أرض أكتوبر كلمة الفصل وجماهير الزمالك خارج دائرة العقاب
فن وثقافة

بناء على طلب أسرتها.. منع التصوير في جنازة شقيقة عادل إمام

شقيقة عادل إمام
شقيقة عادل إمام
سعيد فراج

أصدر محمود كامل -عضو مجلس نقابة الصحفيين- بيانا طالب فيه المؤسسات الصحفية بمنتع تصوير جنازة شقيقة الزعيم عادل إمام، التي وافتها المنية اليوم الأحد، وذلك بناءا على طلب أسرتها. 

وجاء نص البيان كما يلي: «نداء للزملاء الأعزاء المصورين، ومن قبلهم الزملاء الأعزاء رؤساء التحرير.. وفقا للقواعد المهنية المعتمدة من شعبة المصورين والنقابة يسمح بتصوير جنازات الشخصيات العامة فقط».

وتابع البيان: «وبناء على هذه القواعد، وبناء على طلب أسرة الفنان الراحل مصطفى متولي، رجاء غير مسموح بتصوير جنازة السيدة الراحلة حرم الراحل مصطفى متولي وشقيقة الزعيم عادل إمام ووالدة الفنان عمر مصطفى متولي.. الحفاظ على حرمة الحياة الخاصة ورغبة أسرة الراحلة أهم من صورة ربما تلحق أذى أكبر بأسرة مكلومة .. فاستجيبوا لنداء الأسرة والنقابة والضمير المهني».

واختتم البيان: «خالص التقدير لكل الزملاء الذين نثق في حفاظهم على مواثيق الشرف الصحفي، والقواعد المهنية والنقابية.. وخالص العزاء لأسرة الراحلة، تغمدها الله بواسع رحمته، وألهم ذويها الصبر والسلوان».

وفاة شقيقة عادل إمام 

توفيت اليوم السيدة إيمان إمام، شقيقة الزعيم عادل إمام، وأرملة الفنان الراحل مصطفى متولي، دون الإعلان حتى الآن عن موعد تشييع الجنازة أو تلقي العزاء.

نعى الفنان تامر عبد المنعم الراحلة عبر حسابه، قائلاً:

 «خالص عزائي للنجم الكبير عادل إمام، والمنتج عصام إمام، وآل إمام، والفنان عمر متولي، والصديقين عصام وعادل مصطفى متولي في وفاة السيدة إيمان إمام أرملة الفنان مصطفى متولي».

وعلى صعيد آخر، كانت الفنانة إسعاد يونس قد أعلنت رسميًا اعتزال الزعيم عادل إمام الفن، وذلك خلال لقائها على قناة DMC على هامش افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث قالت:

 «للأسف الأستاذ عادل إمام أعلن أنه مش هيقدم أعمال فنية تاني».

كما أعربت إسعاد يونس عن اشتياقها للفنانة عبلة كامل، متمنية عودتها إلى الساحة الفنية، قائلة إنها ستظل تحاول إقناعها بالعودة، إلى جانب الفنانة إنعام سالوسة.

ويُعد عادل إمام أحد أبرز رموز الفن العربي، وترك بصمة خالدة في السينما والمسرح والدراما عبر مسيرة فنية امتدت لعقود.

