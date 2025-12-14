نقابة المهن التمثيلية تنعى وزير الثقافة الأسبق

نعت نقابة المهن التمثيلية، الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة الأسبق الذي وافته المنية اليوم الأحد.

قالت نقابة المهن التمثيلية، في بيانها: «ببالغ الحزن والأسى، تنعى نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، وباسم مجلس إدارة النقابة، رحيل وزير الثقافة الأسبق الدكتور محمد صابر عرب، أحد القامات الثقافية الكبيرة».

وتابع البيان: «وأكدت النقابة في بيانها الصادر اليوم الأحد، ان الراحل كان نموذجًا للمثقف المستنير والمسؤول الوطني، وأسهم خلال مسيرته الحافلة في دعم الفنون والآداب، وتعزيز دور الثقافة كقوة ناعمة مؤثرة في وجدان المجتمع».

واختتم البيان: «وتتقدم نقابة المهن التمثيلية بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد، ومحبيه، وتلاميذه، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

وفاة وزير الثقافة الأسبق

توفي اليوم، الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة الأسبق.

وزير الثقافة الأزهري

والدكتور محمد صابر إبراهيم عرب، الذي رحل عن عالمنا اليوم، أستاذ التاريخ والحضارة بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، هو وزير الثقافة المصرية في حكومة الدكتور حازم الببلاوي، 16 يوليو 2013.

وزير الـ 3 حكومات

كما كان صابر عرب وزيراً للثقافة في حكومة كمال الجنزوري، ديسمبر 2011 وحكومة هشام قنديل، أغسطس 2012.

أستاذ تاريخ العرب

وتخصص الدكتور محمد صابر عرب أكاديميًا في تاريخ العرب الحديث جامعة الأزهر، وعمل رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، وكان عضواً بالمجلس القومي للمرأة.