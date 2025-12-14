قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عالم بـ الأزهر للشباب: حالة واحدة لا تكتب فيها قائمة المنقولات للزوجة
منشور مؤثر.. أول تعليق من عمر مصطفى متولي على وفاة والدته
التقلبات الجوية.. تعليق الدراسة في 36 مدينة ومحافظة بالسعودية حتى الآن
الوطنية للانتخابات: بدء تصويت المصريين بالخارج في جولة إعادة المرحلة الثانية
التعليم: إجراءات قانونية جارية ضد كل من ثبت تقصيره في حادثة مدارس النيل الدولية
تفاوض مباشر.. المصري يقترب من حسم صفقة البنك الأهلي | خاص
جولة الإعادة| الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرا عن تصويت المصريين بالخارج
ارتفاع عدد قتلى الهجوم المسلح في سيدني إلى 16 شخصا
هتدفع كام على الـ1000؟.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار المركزي بشأن الفائدة
أمين الإفتاء: مقولة "اللي يحب ربه يحبب فيه خلقه" صحيحة لهذا السبب
رسميا .. متوسط سعر الدولار في مصر اليوم
ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين.. الخطوات والرابط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نقابة المهن التمثيلية تنعى وزير الثقافة الأسبق

وزير الثقافة الأسبق محمد صابر عرب
وزير الثقافة الأسبق محمد صابر عرب
سعيد فراج

نعت نقابة المهن التمثيلية، الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة الأسبق الذي وافته المنية اليوم الأحد. 

قالت نقابة المهن التمثيلية، في بيانها: «ببالغ الحزن والأسى، تنعى نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، وباسم مجلس إدارة النقابة، رحيل وزير الثقافة الأسبق الدكتور محمد صابر عرب، أحد القامات الثقافية الكبيرة». 

وتابع البيان: «وأكدت النقابة في بيانها الصادر اليوم الأحد، ان الراحل كان نموذجًا للمثقف المستنير والمسؤول الوطني، وأسهم خلال مسيرته الحافلة في دعم الفنون والآداب، وتعزيز دور الثقافة كقوة ناعمة مؤثرة في وجدان المجتمع».

واختتم البيان: «وتتقدم نقابة المهن التمثيلية بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد، ومحبيه، وتلاميذه، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون». 

وفاة وزير الثقافة الأسبق 

توفي اليوم، الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة الأسبق.

وزير الثقافة الأزهري 

والدكتور محمد صابر إبراهيم عرب، الذي رحل عن عالمنا اليوم، أستاذ التاريخ والحضارة بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، هو وزير الثقافة المصرية في حكومة الدكتور حازم الببلاوي، 16 يوليو 2013. 

وزير الـ 3 حكومات 

كما كان صابر عرب وزيراً للثقافة في حكومة كمال الجنزوري، ديسمبر 2011 وحكومة هشام قنديل، أغسطس 2012. 

أستاذ تاريخ العرب 

وتخصص الدكتور محمد صابر عرب أكاديميًا في تاريخ العرب الحديث جامعة الأزهر، وعمل رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، وكان عضواً بالمجلس القومي للمرأة. 

محمد صابر عرب الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة نقابة المهن التمثيلية وفاة وزير الثقافة الأسبق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلية الشرطة

بعد اعتمادها رسميا.. طريقة معرفة نتيجة القبول بكلية الشرطة 2025

نتيجة كلية الشرطة 2026

استعلم عن اسمك.. نتيجة كلية الشرطة 2026 جميع التخصصات

أكاديمية الشرطة

نتيجة كلية الشرطة 2025.. قبول 1000 طالب من الحاصلين على الشهادة الثانوية و1350 من الحاصلين على ليسانس الحقوق

الذهب

800 جنيه في يوم| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

منتخب مصر

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر ونيجيريا الودية

التوزيع الجغرافى للطلبة المتقدمين

نتيجة كلية الشرطة 2025.. بالأرقام التوزيع الجغرافى للطلبة المتقدمين..ورصد النتائج آليا

أكاديمية الشرطة

رئيس أكاديمية الشرطة: قبول 2757 طالبا من بين 16 ألف مثلوا أمام لجنة الاختيار

مجلس الزمالك

إهدار مال عام .. النيابة العامة: الزمالك باع مبان بأرض أكتوبر بقيمة 750 مليون جنيه

ترشيحاتنا

الدكتور محمد صابر عرب

محمد صابر عرب.. المؤرخ الذي حمل الثقافة كذاكرة وطن

أحدث أسعار شهادات الادخار في البنك الأهلي وبنك مصر 2025

عوائد مغرية تصل إلى 23%| أحدث أسعار شهادات الادخار في بنكي الأهلي ومصر 2025

قضية الدارك ويب

تأجيل محاكمة المتهمة بقضية الدارك ويب لـ11 يناير المقبل.. ما السبب؟

بالصور

طريقة شوربة السي فود بالكريمة

طريقة شوربة السي فود بالكريمة
طريقة شوربة السي فود بالكريمة
طريقة شوربة السي فود بالكريمة

كنز لصحتك.. تناول السلمون مرة أسبوعيا واكتشف فوائده

تناول السمون مرة اسبوعيا واكتشف فوائده
تناول السمون مرة اسبوعيا واكتشف فوائده
تناول السمون مرة اسبوعيا واكتشف فوائده

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الثانية من حملة بشرة خير بالأقصر

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الثانية من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎
المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الثانية من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎
المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الثانية من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎

مؤشر خطر.. احذر الدوخة فى هذه الحالات

مؤشر خطر..احذر الدوخة فى هذه الحالات
مؤشر خطر..احذر الدوخة فى هذه الحالات
مؤشر خطر..احذر الدوخة فى هذه الحالات

فيديو

رد شقيق شيرين عبدالوهاب

رد شقيق شيرين عبد الوهاب على اتهامات التوكيل المنتهي

علاج البرد

مع انتشار فيروس إنفلونزا H1N1.. علاج البرد في 3 أيام

كواليس مقــتـ.ـل عروس المنوفية

جارة عروس المنوفية تكشف ما شاهدته لحظة الــحـ.ــادث.. تفاصيل صادمة

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الثانية من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الثانية من حملة بشرة خير بالأقصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

المزيد