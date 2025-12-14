قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التعليم: إجراءات قانونية جارية ضد كل من ثبت تقصيره في حادثة مدارس النيل الدولية
تفاوض مباشر.. المصري يقترب من حسم صفقة البنك الأهلي | خاص
جولة الإعادة| الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرا عن تصويت المصريين بالخارج
ارتفاع عدد قتلى الهجوم المسلح في سيدني إلى 16 شخصا
هتدفع كام على الـ1000؟.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار المركزي بشأن الفائدة
أمين الإفتاء: مقولة "اللي يحب ربه يحبب فيه خلقه" صحيحة لهذا السبب
رسميا .. متوسط سعر الدولار في مصر اليوم
ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين.. الخطوات والرابط
تقرير مغربي يكشف عن مفاجأة: ظهير الرجاء يقترب من الانضمام للأهلي
طقس الغد| أمطار غزيرة قد تصل إلى سيول
الشباب والرياضة: لجنة مؤقتة للزمالك حال ثبوت إهدار المال العام
محمد رمضان يصل إلى المغرب للمشاركة في تصوير أغنية كأس الأمم الإفريقية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

تقرير مغربي يكشف عن مفاجأة: ظهير الرجاء يقترب من الانضمام للأهلي

الاهلي
الاهلي
ياسمين تيسير

كشف تقرير صحفي مغربي عن قرب انضمام يوسف بلعمري الظهير الأيسر للرجاء المغربي  إلى الأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.


وأكدت الصحيفة أن  الظهير الأيسر يوسف بلعمري لاعب الرجاء الرياضي بات قريبًا من الاحتراف بعدما أصبح على بعد خطوات قليلة من الانتقال إلى صفوف الأهلي المصري خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وتابعت الصحيفة أن صفقة انتقال بالعمري إلى الأهلي بلغت قيمتها 500 مليون سنتيم أي ما يقرب من 500 ألف دولار في انتظار استكمال الإجراءات الرسمية بين الطرفين بعدما أبدى النادي المصري رغبته في التعاقد مع اللاعب لتعزيز صفوفه.

واختتمت الصحيفة ان إدارة الرجاء الرياضي وافقت في بيع عقد بلعمري في ظل عدم رغبة هذا الأخير في تجديد عقده 

طريقة شوربة السي فود بالكريمة

كنز لصحتك.. تناول السلمون مرة أسبوعيا واكتشف فوائده

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الثانية من حملة بشرة خير بالأقصر

مؤشر خطر.. احذر الدوخة فى هذه الحالات

