تشكيل مارسيليا وموناكو في الدوري الفرنسي

أعلن مدربي مارسيليا وموناكو ،عن التشكيلة الأساسية إستعداداً للمباراة التي ستجمع الفريقين بعد قليل.

ويستضيف مارسيليا ضيفه موناكو بعد قليل على ملعب إستاد فيلودروم، في المباراة التى ستجمع الفريقين فى الجولة الـ16، ضمن منافسات الدوري الفرنسي 2025-2026.

تشكيل مارسيليا

حراسة المرمى: جيرونيمو رولي

الدفاع: بنيامين بافارد، مايكل موريللو، نايف أكرد، ليوناردو بيلاردي

الوسط: آرثر فيرميرين، كوندوجبيا، بيير إميل هويبيرج

الهجوم: تيموثي وياه، ماسون جرينوود، بيير إيميريك أوباميانج

تشكيل موناكو

حراسة المرمى: لوكاس هراديكي

الدفاع: كامبوس فاندرسون، محمد ساليسو، ثيلو كيرير، كايو هنريكي

الوسط: لامين كامارا، دينيس زكريا، ، ألكسندر جولوفين

الهجوم: ماجنيس أكليوش، تاكومي مينامينو، فولارين بالوجان