رمضان صبحي ليس الوحيد.. نجوم وقعوا في فخ الإيقاف بسبب المنشطات

وقع عدد كبير من اللاعبين المصريين في فخ المنشطات وتم توقيع عقوبات قوية وكان أخرهم رمضان صبحي.

وأعلنت المحكمة الرياضية الدولية قرارها بشأن قضية رمضان صبحي لاعب بيراميدز، حيث وجهت له تهمة التلاعب في عينة المنشطات الخاصة به.

وأصدرت المحكمة الرياضية اليوم قرارها بإيقاف رمضان صبحي 4 سنوات، بعد إدانته بالتلاعب في عينة المنشطات الخاصة به.

أبرز اللاعبين الذين تعرضوا لعقوبات بسبب المنشطات في الدوري المصري

تم إيقاف شريف إكرامي حارس بيراميدز عام 2023 بعد إيجابية عينته عقب مباراة بيراميدز ضد الجيش الملكي المغربي.

إبراهيم حسن

تعرض إبراهيم حسن للإيقاف عام 2020 لمدة عامين مع الإيقاف لمدة 22 شهرًا، بعد تناول دواء لنزلة برد دون استشارة الطبيب.

عمرو سماكة

ظهرت إيجابية عينة عمرو سماكة عام 2006 بعد مباراة الأهلي ضد شبيبة القبائل الجزائري وتم تغريمه مالية 10 آلاف دولار.

كريم بامبو

تعرض بامبو لعقوبة الإيقاف 4 أشهر عام 2021 بسبب مادة منبهة.

محمد هلال

تم إيقاف هلال 6 أشهر عقب إحدى مباريات الدوري الممتاز على خلفية تناول أحدى المواد المنشطة.