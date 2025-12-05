قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 5-12-2025.. عيار 21 بكام؟
بالتعاون مع اليونسكو.. الأكاديمية العربية تطلق مناظرات الثقافة الإعلامية والمعلوماتية
سحب عالية تغطي مناطق شرق مصر .. أمطار قادمة بعد ساعات | حالة الطقس
ختام فعاليات النسخة الرابعة من معرض إيديكس 2025 وسط إشادة دولية كبيرة
رئيس أركان جيش الاحتلال يدعو لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر
تحذير عاجل من النيابة لوسائل الاعلام ومو اقع التواصل الاجتماعي بشأن مدرسة سيدز
بالأحمر اللافت.. ياسمين صبري تبهر متابعيها بأناقتها
قرعة كأس العالم 2026.. الموعد والقنوات الناقلة
الداخلية تكشف حقيقة التعدي على مواطن بـ سوهاج
أولها الهلال.. أندية كبري تبحث عن إنقاذ محمد صلاح من جحيم ليفربول
أول تعليق من الأوقاف على ترشح مسيحي للعمل بالوزارة
إيديكس 2025.. اتفاقيات عسكرية مع ألمانيا وباكستان والصين وفرنسا وأمريكا
رياضة

لازم الكل يقف معاه.. إكرامي يدعم رمضان صبحي بعد الإيقاف

رمضان صبحي
رمضان صبحي
سارة عبد الله

علق إكرامي الشحات، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، على أزمة رمضان صبحي بعد الإيقاف في قضية المنشطات.

وقال إكرامي في تصريحات تلفزيونية: "الموقف مع رمضان صبحي دلوقتي مش كلاعب كورة، كلاعب إنسان ولازم كله يقف معاه في الأزمة دي”.

وتابع: “بشكر الكابتن محمود الخطيب جدا جدا وياسين منصور جدا وكل إدارة الأهلي ومش جديد على الأهلي”.

وأكد هاني زهران، محامي اللاعب رمضان صبحي، أن أزمة المنشطات أثارت موجة كبيرة من التعاطف من مختلف أطياف الجماهير المصرية، مشيرًا إلى أن اللاعب لا يستحق أن ينهي مسيرته بسبب اتهام يراه غير قائم على أي أدلة حقيقية.

وشدد زهران على أن فريق الدفاع يعمل بكل قوة لحماية اسم اللاعب ومسيرته، مؤكدًا أن رمضان لم يتعاطَ أي مواد محظورة وفق ما يثبت من المستندات والمعطيات القانونية.

العقوبة غير متناسبة مع الوقائع

وأوضح المحامي أن العقوبة الصادرة بحق اللاعب لا تتناسب مع ما قدمه فريق الدفاع من معلومات وقرائن، معتبرًا أن هناك قصورًا واضحًا يجب إعادة النظر فيه. 

وأشار إلى أنهم يواصلون العمل من أجل تخفيف العقوبة أو إلغائها بالكامل، اعتمادًا على الأدلة التي تثبت براءة اللاعب من التهمة المنسوبة إليه.

خطوات تصعيدية محتملة

وكشف زهران، عن أنه في حال رفض الطعن أمام المحكمة الفيدرالية، فإن الفريق القانوني سيتجه إلى خطوات تصعيدية أخرى، من بينها اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. 

وأوضح أن هناك سوابق قانونية مشابهة تم قبولها في تلك المحكمة، ما يجعل هذا الخيار مطروحًا بقوة إذا لم يتم إنصاف اللاعب في المراحل الحالية.

هاني زهران رمضان صبحي إكرامي الشحات قضية المنشطات إيقاف رمضان صبحي

بطاقة شخصية

مخالفات في بطاقتك الشخصية تعرضك لـ 5 غرامات مالية

ترامب

بتوجيهات من ترامب.. حظر دخول مواطني 30 دولة إلى الولايات المتحدة

سعر الذهب عيار 21 الآن

قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

وزارة الأوقاف

بعد إعلان اسم مينا خلف في القائمة.. الأوقاف تحسم الجدول حول تقدم غير المسلمين لوظائفها

شهادة مخالفات المرور

أصبحت إلكترونية.. الداخلية تعلن إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية

تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية

تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية .. الشروط وخطوات التقديم

سعيد عبد الواحد

رغم وفاته.. مرشح يحصل على 3463 صوتا في انتخابات النواب

الأرصاد الجوية

من بكره.. الأرصاد تعلن تغييرا في الأحوال الجوية

روسيا

روسيا.. حريق في ميناء تيمريوك بمنطقة كراسنودار بعد هجوم أوكراني

الدكتور السيد نجم، أحد علماء الأزهر الشريف

عالم أزهري: الرحمة جوهر العقلية المحمدية والاقتداء بالنبي يمتد للمعاملات اليومية

نائبة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط

نائبة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط: الإشراف على وقف الأعمال العدائية في الناقورة باتت أفضل

بالصور

إيديكس 2025.. اتفاقيات عسكرية مع ألمانيا وباكستان والصين وفرنسا وأمريكا

قائد قوات الدفاع الجوي مع الجانب الألماني
قائد قوات الدفاع الجوي مع الجانب الألماني
قائد قوات الدفاع الجوي مع الجانب الألماني

محافظ الشرقية: ملتزمون بدعم المزارعين لتعزيز الإنتاجية

زراعة الشرقية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

رام تستدعي 75 ألف شاحنة بسبب تعطل الشاشات ووسائد هوائية قد تنفجر

استدعاء رام

استدعاء رام
استدعاء رام
استدعاء رام

إيديكس 2025.. وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عددا من اللقاءات الثنائية

جانب من اللقاءات الثنائية

جانب من اللقاءات الثنائية
جانب من اللقاءات الثنائية
جانب من اللقاءات الثنائية

معرض إيديكس

ختام فعاليات النسخة الرابعة من معرض إيديكس 2025 وسط إشادة دولية كبيرة

جانب من اللقاءات الثنائية

إيديكس 2025.. وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عددا من اللقاءات الثنائية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

