الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صلاح مصدق يغادر القاهرة ويتجه لتقديم شكوى رسمية ضد الزمالك

منتصر الرفاعي

غادر المغربي صلاح مصدق القاهرة خلال الساعات الماضية عائدًا إلى بلاده، بعد أن جمع متعلقاته الشخصية من مقر إقامته، تمهيدًا لبدء خطوات قانونية ضد نادي الزمالك في الفترة المقبلة.

وعلم صدي البلد أن اللاعب يستعد رسميًا لتقديم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمطالبة بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة، بالإضافة إلى باقي قيمة عقده مع الزمالك، والتي تُقدَّر بنحو 900 ألف دولار.

ويأتي تحرك مصدق بعد فترة من التوتر بسبب تأخر مستحقاته واستبعاده من الحسابات الفنية للفريق، ما جعله يقتنع بصعوبة مشاركته هذا الموسم، ويدفعه لاتخاذ قرار فسخ التعاقد والرحيل.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات جديدة في ملف اللاعب، خاصة بعد اتجاهه لتصعيد الأزمة على المستوى الدولي للحصول على كامل حقوقه المالية.

وفي السياق ذاته، نفى مصدر مقرب من اللاعب صحة ما تردد حول رغبة نادي الزمالك في استعادته، مؤكدًا أنه لم يحدث أي تواصل بين الطرفين خلال الأيام الماضية، سواء للحديث عن العودة أو عن التراجع في قرار فسخ التعاقد، مشددًا على أن كل ما يُثار حول فتح باب المفاوضات مع مصدق غير صحيح تمامًا.

