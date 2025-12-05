الشبورة قد تكون كثيفة.. الأرصاد تحذر المواطنين

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حذرت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من الشبورة الصباحية التي قد تكون كثيفة ببعض المناطق الزراعية والصحراوية، ولذلك على المواطنين توخي الحذر في أثناء السير في الصباح.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى إلى أن هذه الشبورة مستمرة للغد، وأنها لن تؤثر على حركة المرور، لكن يتطلب معها السير بسرعات منخفضة.

ولفتت إلى أن الشبورة الصباحية تختفي مع ظهور الشمس، لكن هذه الشبورة تخفض الرؤية، ولذلك على المواطنين اتباع تعليمات المرور، لتجنب الحوادثوالمشكلات على الطرق.

تتوقع الأرصاد الجوية انخفاضاً في درجات الحرارة يتراوح بين 3 إلى 4 درجات مئوية، يشمل مناطق شمال البلاد حتى شمال الصعيد. كما يُتوقع نشاط للرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس بشكل عام.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، مائل للبرودة في أول الليل، بارد في آخره.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم


وعن الظواهر الجوية، توقع الخبراء شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق.. مع فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد إلى جانب وجود نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد ووسط سيناء ومدن القناة على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من 1.75 مترا إلى 2.25 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية. أما حالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من 1.5 الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

والنسبة لخليج السويس وخليج العقبة تكون الحالة معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين الى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية .


بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

القاهرة 25 - 14
العاصمة الادارية 26 - 13
6 اكتوبر 26 - 12
بنهــــا 25 -14
دمنهور 24 - 13
وادى النطرون 25 - 14
كفر الشيخ 24 - 13
المنصورة 24 - 13
الزقازيق 25 - 14
شبين الكوم 24 - 13
طنطا 24 - 12
دمياط 25 - 16
بورسعيد 26 - 17
الإسماعيلية 27 - 14
السويس 26 - 13
العريش 30 - 14
رفح 28 - 13

