قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جنات: بناتي يتكلموا مصري.. ووالدتي وراء إتقانهم للهجة المغربيةl خاص
رسالة نارية من خالد الغندور لـ محمد شريف بعد مشادته مع حلمي طولان
قبل الحادث بـ 5 أيام| آخر ظهور للاعب يوسف محمد مع مدربه: “حقق ميداليتين في السباحة”
الأجرود: إلغاء انتخابات البرلمان ببعض الدوائر يؤكد شفافية الدولة
وزير الاستثمار يلتقي مسئول «إل جي - مصر» لاستعراض المشروعات والخطط التوسعية
موعد قرعة كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة
«الأعلى للآباء والمعلمين»: منصة كيريو أثبتت نجاحها في بناء المهارات الرقمية للطلاب
روسيا تعلن اعتراض وتدمير 76 مسيرة أوكرانية خلال الليل
مش عايزين أزمة.. تفاصيل الخلاف حول ركلة جزاء الكويت بـ كأس العرب
أبرز مباريات اليوم الخميس 4-12-2025 والقنوات الناقلة
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في سريلانكا إلى 379 قتيلا
لليوم الثاني.. الوطنية للانتخابات تتابع لجان التصويت في 20 دائرة بإعادة انتخابات مجلس النواب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لم يتم رصده في مصر.. طرق انتشار فيروس ماربورج وسبل الوقاية منه

طفل
طفل
البهى عمرو

كشفت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري أمراض البيكتريا والمناعة، عن معلومات مهمة للغاية بشأن فيروس ماربورج، إضافة إلى الإرشادات اللازمة للوقاية منه.


وقالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية حياة مقطوف والإعلامي أحمد دياب ببرنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»: "هناك مصداقية كاملة، ولا توجد أي حالات مصابة، ولم يتم رصد حالة واحدة. كما أنه لا ينتقل مثل الفيروسات التنفسية عبر الهواء، بل ينتقل من خلال ملامسة سوائل جسم المرضى لفترة طويلة".


وأضافت: "على الأم أن تتفقد ابنها في الصباح؛ ماذا يرتدي، وماذا يتناول، وكيف تبدو حالته وعيناه، وعند عودته للمنزل تتابع مجهوده ونشاطه. هذا أفضل بكثير من خلق حالة من الخوف والهلع بين الناس".


وتابعت: "علينا تقريب المسافة بين الأطعمة الصحية وتلك التي يفضلها الطفل، وتشجيع الأبناء على ممارسة الرياضة من مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا حتى مع الدراسة. كما يجب شرب الماء بانتظام، بمعدل كوب كل نصف ساعة، والاهتمام بالنوم بشكل كافٍ لأنه ضروري وليس رفاهية، إضافة إلى استخدام الأغراض الشخصية بشكل فردي، والاهتمام بتناول المكملات الغذائية".
 

فيروس ماربورج صدى البلد فيروس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب مدرسة عبدالسلام محجوب

المعلمة طلبت منهم يعملوا كدا.. والدة أحد طلاب مدرسة عبد السلام محجوب تكشف مفاجأة

زيادة الإيجار القديم تبدأ رسميًا من ديسمبر.. اعرف هتدفع كام

زيادة الإيجار القديم بدأت رسميًا .. اعرف هتدفع كام

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس.. وهذا ثمن البيض

نوة قاسم

بدء نوة قاسم غدا.. حالة طوارئ في الأسكندرية وتحذير عاجل من الأرصاد

فتاة - أرشيفية

من جحيم زوجة والدها لعنف زوجها في العلاقة .. قصة «حنان» بمحكمة الأسرة

الأب وابنائه

مأساة في ديروط.. وفاة أب وابنته غرقا واختفاء أشقائها الثلاثة بظروف غامضة

الاهلي

بعد إيقاف قيد الزمالك.. الدردير يستفز جمهور الأهلي بهذا المنشور

نوة

آخر نوات الخريف.. تحذيرات رسمية من نوة قاسم وأمطار غزيرة تصل للقاهرة

ترشيحاتنا

السجن

السجن المشدد 10 سنوات عقوبة الضرب في هذه الحالة بالقانون

منتصر هريدي

"هريدي" يتقدم بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة محامي جنوب الجيزة

المستشار حسين أبو العطا

حزب "المصريين": مبادرة "قادرون باختلاف" قادت ذوي الهمم من التهميش إلى التمكين

بالصور

إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بطريق بلبيس السلام بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

طريقة عمل كيك الرواني الهشة

طريقة عمل كيك الرواني الهشة
طريقة عمل كيك الرواني الهشة
طريقة عمل كيك الرواني الهشة

سوق المستعمل.. مواصفات وسعر فيات بونتو 2009‏

فيات بونتو موديل 2009‏‏
فيات بونتو موديل 2009‏‏
فيات بونتو موديل 2009‏‏

طريقة عمل سلطة بابا غنوج بالطحينة

طريقة عمل سلطة بابا غنوج بالطحينة.
طريقة عمل سلطة بابا غنوج بالطحينة.
طريقة عمل سلطة بابا غنوج بالطحينة.

فيديو

جنات

جنات: بناتي يتكلموا مصري.. ووالدتي وراء إتقانهم للهجة المغربيةl خاص

سيدة كوبري بشتيل

سرقة ولا تنكر.. لغز سقوط سيدة من أعلى دائري بشتيل يشعل السوشيال

وفاة يوسف محمد

من البطولة إلى القبر.. نهاية مؤلمة للسباح الناشئ يوسف محمد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد