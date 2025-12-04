لم يتم رصده في مصر.. طرق انتشار فيروس ماربورج وسبل الوقاية منه

كشفت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري أمراض البيكتريا والمناعة، عن معلومات مهمة للغاية بشأن فيروس ماربورج، إضافة إلى الإرشادات اللازمة للوقاية منه.



وقالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية حياة مقطوف والإعلامي أحمد دياب ببرنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»: "هناك مصداقية كاملة، ولا توجد أي حالات مصابة، ولم يتم رصد حالة واحدة. كما أنه لا ينتقل مثل الفيروسات التنفسية عبر الهواء، بل ينتقل من خلال ملامسة سوائل جسم المرضى لفترة طويلة".



وأضافت: "على الأم أن تتفقد ابنها في الصباح؛ ماذا يرتدي، وماذا يتناول، وكيف تبدو حالته وعيناه، وعند عودته للمنزل تتابع مجهوده ونشاطه. هذا أفضل بكثير من خلق حالة من الخوف والهلع بين الناس".



وتابعت: "علينا تقريب المسافة بين الأطعمة الصحية وتلك التي يفضلها الطفل، وتشجيع الأبناء على ممارسة الرياضة من مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا حتى مع الدراسة. كما يجب شرب الماء بانتظام، بمعدل كوب كل نصف ساعة، والاهتمام بالنوم بشكل كافٍ لأنه ضروري وليس رفاهية، إضافة إلى استخدام الأغراض الشخصية بشكل فردي، والاهتمام بتناول المكملات الغذائية".

