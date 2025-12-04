قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جنات: بناتي يتكلموا مصري.. ووالدتي وراء إتقانهم للهجة المغربيةl خاص
رسالة نارية من خالد الغندور لـ محمد شريف بعد مشادته مع حلمي طولان
قبل الحادث بـ 5 أيام| آخر ظهور للاعب يوسف محمد مع مدربه: “حقق ميداليتين في السباحة”
الأجرود: إلغاء انتخابات البرلمان ببعض الدوائر يؤكد شفافية الدولة
وزير الاستثمار يلتقي مسئول «إل جي - مصر» لاستعراض المشروعات والخطط التوسعية
موعد قرعة كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة
«الأعلى للآباء والمعلمين»: منصة كيريو أثبتت نجاحها في بناء المهارات الرقمية للطلاب
روسيا تعلن اعتراض وتدمير 76 مسيرة أوكرانية خلال الليل
مش عايزين أزمة.. تفاصيل الخلاف حول ركلة جزاء الكويت بـ كأس العرب
أبرز مباريات اليوم الخميس 4-12-2025 والقنوات الناقلة
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في سريلانكا إلى 379 قتيلا
لليوم الثاني.. الوطنية للانتخابات تتابع لجان التصويت في 20 دائرة بإعادة انتخابات مجلس النواب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مش عايزين أزمة.. تفاصيل الخلاف حول ركلة جزاء الكويت بـ كأس العرب

منتخب مصر الثاني
منتخب مصر الثاني
يسري غازي

كشف أحمد حسن مدير منتخب مصر الثاني تفاصيل أزمة ركلة الجزاء فى مباراة الكويت في افتتاحية منافسات بطولة كأس العرب بقطر 2025.

قال أحمد حسن مدير منتخب مصر المشارك في كأس العرب عبر تصريحات تليفزيونية: ما يحزنني إن اللي اشتغلوا في مهنة التدريب بيتكلموا بدون معرفة يعني الناس قالت عمرو السولية مسك الكورة وليه عايز يشوط تاني وانا مستغرب من الكلام ده.تابع مدير منتخب مصر الثاني: عمرو السولية مكنش عايز يشوط ضربة الجزاء الثانية بالعكس هو كان مستني إن احنا هنقوله مين هيشوط لإن إحنا عندنا ترتيب السولية رقم 1 ومحمد النني رقم 2 ومحمد مجدي أفشة رقم 3.

أضاف مدير منتخب مصر الثاني: أنا نفسي الناس تسأل قبل ما تتكلم والناس بتدور على السلبيات بس وعمرو السولية لم يكن لديه 1% نية لتسديد ركلة الجزاء الثانية.

واصل مدير منتخب مصر الثاني : إحنا كنا عايزين مروان حمدي يسدد ضربة الجزاء ولكن أفشة كان مسك الكرة وحلمي طولان طلب من عصام الحضري لإن صوته عالي أن ينادي على مروان حمدي ليكون هو المسدد لكن البعض ممن لا يحبون الحضري يريدون إظهاره بشكل سيئ.

واختتم أحمد حسن مدير منتخب مصر الثاني حديثه قائلا: أنا قولتله خلاص أفشة مسك الكورة مش عايزين يبقى في أزمة بدون لازمة.

وتعادل منتخب مص الثاني بقيادة حلمي طولان مع نظيره منتخب الكويت بهدف لكل منهما فى المباراة التي جمعت بينهما فى إطار الجولة الأولي ضمن منافسات بطولة كأس العرب بقطر 2025.

ويلتقي منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان نظيره منتخب الإمارات يوم السبت القادم فى ثاني جولات بطولة كأس العرب 2025 بقطر.

ويشارك منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان ضمن منافسات بطولة كأس العرب بقطر 2025 ضمن مجموعة ضمت منتخبات الكويت والإمارات والأردن.

كأس العرب منتخب مصر الثاني أحمد حسن حلمي طولان منتخب الكويت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب مدرسة عبدالسلام محجوب

المعلمة طلبت منهم يعملوا كدا.. والدة أحد طلاب مدرسة عبد السلام محجوب تكشف مفاجأة

زيادة الإيجار القديم تبدأ رسميًا من ديسمبر.. اعرف هتدفع كام

زيادة الإيجار القديم بدأت رسميًا .. اعرف هتدفع كام

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس.. وهذا ثمن البيض

نوة قاسم

بدء نوة قاسم غدا.. حالة طوارئ في الأسكندرية وتحذير عاجل من الأرصاد

فتاة - أرشيفية

من جحيم زوجة والدها لعنف زوجها في العلاقة .. قصة «حنان» بمحكمة الأسرة

الأب وابنائه

مأساة في ديروط.. وفاة أب وابنته غرقا واختفاء أشقائها الثلاثة بظروف غامضة

الاهلي

بعد إيقاف قيد الزمالك.. الدردير يستفز جمهور الأهلي بهذا المنشور

نوة

آخر نوات الخريف.. تحذيرات رسمية من نوة قاسم وأمطار غزيرة تصل للقاهرة

ترشيحاتنا

ارتفاع طفيف لأسعار النفط

ارتفاع طفيف لأسعار النفط مدعوما بتعثر محادثات السلام في أوكرانيا

الرئيس الروسي يتوجه إلى الهند في زيارة رسمية لتعزيز التعاون بين البلدين

الرئيس الروسي يتوجه إلى الهند في زيارة رسمية لتعزيز التعاون بين البلدين

مكتب نتنياهو: الرفات الذي تسلمته إسرائيل من حركة حماس يعود لمواطن تايلاندي

مكتب نتنياهو: إسرائيل تسلمت من حركة حماس رفات مواطن تايلاندي

بالصور

إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بطريق بلبيس السلام بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

طريقة عمل كيك الرواني الهشة

طريقة عمل كيك الرواني الهشة
طريقة عمل كيك الرواني الهشة
طريقة عمل كيك الرواني الهشة

سوق المستعمل.. مواصفات وسعر فيات بونتو 2009‏

فيات بونتو موديل 2009‏‏
فيات بونتو موديل 2009‏‏
فيات بونتو موديل 2009‏‏

طريقة عمل سلطة بابا غنوج بالطحينة

طريقة عمل سلطة بابا غنوج بالطحينة.
طريقة عمل سلطة بابا غنوج بالطحينة.
طريقة عمل سلطة بابا غنوج بالطحينة.

فيديو

جنات

جنات: بناتي يتكلموا مصري.. ووالدتي وراء إتقانهم للهجة المغربيةl خاص

سيدة كوبري بشتيل

سرقة ولا تنكر.. لغز سقوط سيدة من أعلى دائري بشتيل يشعل السوشيال

وفاة يوسف محمد

من البطولة إلى القبر.. نهاية مؤلمة للسباح الناشئ يوسف محمد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد