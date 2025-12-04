مش عايزين أزمة.. تفاصيل الخلاف حول ركلة جزاء الكويت بـ كأس العرب

كشف أحمد حسن مدير منتخب مصر الثاني تفاصيل أزمة ركلة الجزاء فى مباراة الكويت في افتتاحية منافسات بطولة كأس العرب بقطر 2025.



قال أحمد حسن مدير منتخب مصر المشارك في كأس العرب عبر تصريحات تليفزيونية: ما يحزنني إن اللي اشتغلوا في مهنة التدريب بيتكلموا بدون معرفة يعني الناس قالت عمرو السولية مسك الكورة وليه عايز يشوط تاني وانا مستغرب من الكلام ده.تابع مدير منتخب مصر الثاني: عمرو السولية مكنش عايز يشوط ضربة الجزاء الثانية بالعكس هو كان مستني إن احنا هنقوله مين هيشوط لإن إحنا عندنا ترتيب السولية رقم 1 ومحمد النني رقم 2 ومحمد مجدي أفشة رقم 3.



أضاف مدير منتخب مصر الثاني: أنا نفسي الناس تسأل قبل ما تتكلم والناس بتدور على السلبيات بس وعمرو السولية لم يكن لديه 1% نية لتسديد ركلة الجزاء الثانية.



واصل مدير منتخب مصر الثاني : إحنا كنا عايزين مروان حمدي يسدد ضربة الجزاء ولكن أفشة كان مسك الكرة وحلمي طولان طلب من عصام الحضري لإن صوته عالي أن ينادي على مروان حمدي ليكون هو المسدد لكن البعض ممن لا يحبون الحضري يريدون إظهاره بشكل سيئ.



واختتم أحمد حسن مدير منتخب مصر الثاني حديثه قائلا: أنا قولتله خلاص أفشة مسك الكورة مش عايزين يبقى في أزمة بدون لازمة.



وتعادل منتخب مص الثاني بقيادة حلمي طولان مع نظيره منتخب الكويت بهدف لكل منهما فى المباراة التي جمعت بينهما فى إطار الجولة الأولي ضمن منافسات بطولة كأس العرب بقطر 2025.



ويلتقي منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان نظيره منتخب الإمارات يوم السبت القادم فى ثاني جولات بطولة كأس العرب 2025 بقطر.



ويشارك منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان ضمن منافسات بطولة كأس العرب بقطر 2025 ضمن مجموعة ضمت منتخبات الكويت والإمارات والأردن.