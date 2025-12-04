عدلي: إعلان القاهرة الوزاري بـ COP24 يضع التعاون المتوسطي في صدارة مواجهة التغير المناخي

أكد الدكتور عماد عدلي، رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة والمدير الوطني لبرنامج المنح الصغيرة، أهمية مؤتمر الأطراف لاتفاقية حماية بيئة البحر الأبيض المتوسط من التلوث (اتفاقية برشلونة) COP24، الذي تترأسه مصر هذا العام بمشاركة 21 دولة متوسطية، والذي انطلقت فعالياته أول أمس لبحث خطة عمل المتوسط التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.



وأوضح عدلي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الخميس/ - أن المؤتمر يناقش البرامج المختلفة المدرجة ضمن خطة عمل المتوسط، إلى جانب الميزانية الخاصة بتنفيذها، مشيرا إلى أن سكرتارية الاتفاقية، ومقرها أثينا، ستتولى متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المؤتمر خلال الفترة المقبلة وحتى انعقاد الدورة التالية، التي تُعقد كل عامين في إحدى دول حوض المتوسط.



وأضاف أن "إعلان القاهرة الوزاري" الذي سيصدر عن المؤتمر سيركز على تعزيز التعاون بين دول البحر المتوسط، ومواجهة التحديات الكبرى التي تعاني منها المنطقة، وعلى رأسها تغير المناخ، والتنوع البيولوجي، والتصحر، خاصة لدى دول الجنوب والشرق التي تتحمل العبء الأكبر من تلك الآثار، مشيرًا إلى أن الإعلان يعكس توافقًا سياسيًا وفنيًا مهمًا بين الدول المشاركة.



وأكد الدكتور عماد عدلي، أن تجربة cop24 قد تخرج بالعديد من الإيجابيات التي تعود على المنطقة الأفريقية بشكل إيجابي، داعيًا إلى تفعيل التعاون والدعم الدولي للدول الأكثر تأثرًا بتغير المناخ.



وتسلمت أول أمس الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، رئاسة الدورة الحالية لاتفاقية برشلونة من السيد ميتيا بريسيلي، رئيس الدورة الثالثة والعشرين وممثل دولة سلوفينيا، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الذي يُعقد تحت شعار: “الاقتصاد الأزرق المستدام من أجل بحر متوسطي مرن وصحي”، بمشاركة وزراء وممثلي ٢١ دولة ومنظمات إقليمية ودولية، إلى جانب السيدة تاتيانا هيما منسقة برنامج الأمم المتحدة للبيئة وخطة عمل المتوسط.



وتعكس استضافة مصر لهذه الدورة من المؤتمر الدور الريادي لجمهورية مصر العربية والتزامها المستمر بقضايا البيئة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، فضلا عن دعمها المتواصل لمسار العمل المشترك لتحقيق الاستدامة البيئية في الإقليم.

