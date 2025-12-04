قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طبيب أعصاب يكشف: تشنج الرقبة السبب الخفي وراء الصداع النصفي.. ويُحذّر من الوسادة الخاطئة
حماس: نواصل التزامنا باتفاق وقف إطلاق النار وسلمنا جثمان أحد المحتجزين أمس
حماس: سنواصل العمل لإنهاء ملف التبادل بالكامل
تعرف على كيفية حساب المعاش الإضافي طبقا لقانون التأمينات
المعلم رامي برهوم.. آخر مستجدات قضية ضحية "الصاروخ الكهربائي" بالإسماعيلية
اجتماع موسع داخل وزارة الإسكان لمُضاعفة مبيعات الوحدات وتعظيم العوائد | تفاصيل
حين تتكلم الجبال.. مدسوس يصنع أسطورة جديدة في دروب المغامرة بجنوب سيناء
الهلال الأحمر يطلق قافلة «زاد العزة» الـ 87 إلى غزة
ترامب يعيد البنزين كوقود رئيسي للسيارات في أمريكا.. ما الجديد؟
التوقف الدولي.. قرار جديد من الأهلي والزمالك في التدريبات
رئيس الأركان يناقش مع قائد القيادة المركزية الأمريكية العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة
التعليم العالي: الرئيس السيسي يولي اهتمامًا بالبعثات لتعزيز البحث العلمي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

عدلي: إعلان القاهرة الوزاري بـ COP24 يضع التعاون المتوسطي في صدارة مواجهة التغير المناخي

الدكتور عماد عدلي، رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة والمدير الوطني
أ ش أ

أكد الدكتور عماد عدلي، رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة والمدير الوطني لبرنامج المنح الصغيرة، أهمية مؤتمر الأطراف لاتفاقية حماية بيئة البحر الأبيض المتوسط من التلوث (اتفاقية برشلونة) COP24، الذي تترأسه مصر هذا العام بمشاركة 21 دولة متوسطية، والذي انطلقت فعالياته أول أمس لبحث خطة عمل المتوسط التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.


وأوضح عدلي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الخميس/ - أن المؤتمر يناقش البرامج المختلفة المدرجة ضمن خطة عمل المتوسط، إلى جانب الميزانية الخاصة بتنفيذها، مشيرا إلى أن سكرتارية الاتفاقية، ومقرها أثينا، ستتولى متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المؤتمر خلال الفترة المقبلة وحتى انعقاد الدورة التالية، التي تُعقد كل عامين في إحدى دول حوض المتوسط.


وأضاف أن "إعلان القاهرة الوزاري" الذي سيصدر عن المؤتمر سيركز على تعزيز التعاون بين دول البحر المتوسط، ومواجهة التحديات الكبرى التي تعاني منها المنطقة، وعلى رأسها تغير المناخ، والتنوع البيولوجي، والتصحر، خاصة لدى دول الجنوب والشرق التي تتحمل العبء الأكبر من تلك الآثار، مشيرًا إلى أن الإعلان يعكس توافقًا سياسيًا وفنيًا مهمًا بين الدول المشاركة.


وأكد الدكتور عماد عدلي، أن تجربة cop24 قد تخرج بالعديد من الإيجابيات التي تعود على المنطقة الأفريقية بشكل إيجابي، داعيًا إلى تفعيل التعاون والدعم الدولي للدول الأكثر تأثرًا بتغير المناخ.


وتسلمت أول أمس الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، رئاسة الدورة الحالية لاتفاقية برشلونة من السيد ميتيا بريسيلي، رئيس الدورة الثالثة والعشرين وممثل دولة سلوفينيا، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الذي يُعقد تحت شعار: “الاقتصاد الأزرق المستدام من أجل بحر متوسطي مرن وصحي”، بمشاركة وزراء وممثلي ٢١ دولة ومنظمات إقليمية ودولية، إلى جانب السيدة تاتيانا هيما منسقة برنامج الأمم المتحدة للبيئة وخطة عمل المتوسط.


وتعكس استضافة مصر لهذه الدورة من المؤتمر الدور الريادي لجمهورية مصر العربية والتزامها المستمر بقضايا البيئة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، فضلا عن دعمها المتواصل لمسار العمل المشترك لتحقيق الاستدامة البيئية في الإقليم.
 

الدكتور عماد عدلي رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة والمدير الوطني رنامج المنح الصغيرة مؤتمر الأطراف لاتفاقية حماية بيئة البحر الأبيض اتفاقية برشلونة COP24 برنامج الأمم المتحدة للبيئة

طلاب مدرسة عبدالسلام محجوب

المعلمة طلبت منهم يعملوا كدا.. والدة أحد طلاب مدرسة عبد السلام محجوب تكشف مفاجأة

زيادة الإيجار القديم تبدأ رسميًا من ديسمبر.. اعرف هتدفع كام

زيادة الإيجار القديم بدأت رسميًا .. اعرف هتدفع كام

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس.. وهذا ثمن البيض

فتاة - أرشيفية

من جحيم زوجة والدها لعنف زوجها في العلاقة .. قصة «حنان» بمحكمة الأسرة

فتاة - أرشيفية

بعد قفزها من النافذة.. ابنة سيدة باب الشعرية تكشف أسرار اللحظات الأخيرة

نوة

آخر نوات الخريف.. تحذيرات رسمية من نوة قاسم وأمطار غزيرة تصل للقاهرة

الأب وابنائه

مأساة في ديروط.. وفاة أب وابنته غرقا واختفاء أشقائها الثلاثة بظروف غامضة

الاهلي

بعد إيقاف قيد الزمالك.. الدردير يستفز جمهور الأهلي بهذا المنشور

بدء جلسة التداول

وزير الاستثمار: الدولة تتحرك بخطوات متسارعة لتقوية البنية المؤسسية لسوق المال

التعاون

توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والبنك التجاري الدولي CIB

صورة أرشيفية

بورصة مصر تستقبل ختام الأسبوع بانتعاشة جديدة.. والمؤشرات تواصل الصعود

بالصور

الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة شهر ديسمبر.. الرابط والخطوات

استعلام تكافل وكرامة
محافظ الشرقية يحيل مدير مستشفى منيا القمح للتحقيق لعدم تواجده

محافظ الشرقية
رئيس الأركان يناقش مع قائد القيادة المركزية الأمريكية العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

رئيس الأركان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة بالأكاديمية
جنات

جنات: بناتي يتكلموا مصري.. ووالدتي وراء إتقانهم للهجة المغربيةl خاص

سيدة كوبري بشتيل

سرقة ولا تنكر.. لغز سقوط سيدة من أعلى دائري بشتيل يشعل السوشيال

وفاة يوسف محمد

من البطولة إلى القبر.. نهاية مؤلمة للسباح الناشئ يوسف محمد

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

