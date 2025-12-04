قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك، طريقة عمل كيك الرواني الهشة.

المكونات:

4 بيضات

كوب سكر

كوب سميد ناعم

نصف كوب دقيق

نصف كوب زيت

نصف كوب زبادي

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

رشة ملح

للسيرب (الشربات):

كوب سكر

كوب ماء

عصرة ليمونة

فانيليا

الطريقة:

1. اخفقي البيض مع السكر والفانيليا لحد ما يبقى الخليط فاتح وهش.

2. ضيفي الزيت والزبادي وقلّبي كويس.

3. أخلطي السميد والدقيق والبيكنج بودر ورشة الملح، وضيفيهم للخليط تدريجي.

4. صبي الخليط في صينية مدهونة ومرشوشة دقيق.

5. دخليها فرن سخن على 180 درجة لمدة 30–35 دقيقة أو لحد ما تتحمر.

6. أول ما تطلع سخنة، صبي عليها السيرب البارد (اللي جهزتيه قبل كده وسبتيه يبرد).