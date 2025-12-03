قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هبوط اضطراري لطائرة في مطار موسكو بعد اندلاع حريق بأحد محركاتها
في اليوم العالمي لذوي الإعاقة.. القانون يفتح الباب للجمع بين معاشين دون حد أقصى
موازين القوى تتضح مبكرًا.. ترتيب مجموعات كأس العرب بعد الجولة الأولى
اليوم العالمي للإيدز .. جمال شعبان يوضح أهم الحقائق والتحذيرات لحماية نفسك
رسالة البابا تواضروس الروحية: "الله يهيئ الوعاء لثقل العطية"
ضياء رشوان عن مزاعم الاحتلال بفتح معبر رفح للخروج من غزة: «لا أساس له في الواقع»
أبو العينين يهنئ محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب بحصوله على ثقة الجمعية العمومية
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب بختام الأربعاء
لتنفيذ المهام الثقيلة.. قائد القوات البحرية: نصنع قاطرتين بقوة شد تصل لـ 190 طنا
مصر تعرب عن خالص تعازيها لجمهورية إندونيسيا في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية
الله يؤجل ولا يهمل.. البابا يحدد 4 مفاهيم في الاستجابة المؤجلة
وزير الإنتاج الحربي: نتيح المنتج ونقوم بتطويره ونوفر أموال ونحرك عقول
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

بدء نوة قاسم غدا.. حالة طوارئ في الأسكندرية وتحذير عاجل من الأرصاد

نوة قاسم
نوة قاسم
رشا عوني

نوة قاسم .. ساعات قليلة وتبدأ مرة من أخطر النوات التي تضرب الإسكندرية كل عام ، حيث تم فرض حالة الطواريء في المحافظة استعدادا ل بدء نوة قاسم غدا الخميس ، وسط تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية بخصوص حالة الطقس في الإسكندرية .

ونستعرض لكم في السطور التالية كل ما يخص نوة قاسم وموعدها و موعد انتهاء نوة قاسم .. 

بدء نوة قاسم غداً بالأسكندرية 

وفقًا لجدول النوات بميناء الإسكندرية، تبدأ "نوة قاسم" في الأسبوع الأول من ديسمبر، عادة في 4 ديسمبر من كل عام، إلا أنها قد تتقدم أو تتأخر أيام بفعل ما بات يعرف بالتغيرات المناخية.

وتتسبب "قاسم" عادة في اضطراب وارتفاع أمواج البحر المتوسط لأكثر من 6 أمتار فيما يشبه "التسونامي" ما قد يؤدي إلى وقف حركة الصيد والملاحة البحرية بمينائي الإسكندرية والدخيلة.

نوة قاسم 

موعد نوة قاسم 

وبحسب الأرصاد الجوية فمن المقرر أن تهب نوة قاسم في الأسكندرية غدا الخميس 4 ديسمبر تصاحبها رياح شديدة تصل إلى درجة العواصف.

طقس نوة قاسم

فيما يكون طقس نوة قاسم ممطرا بشدة ويصاحبه أيضا رياح جنوبة غربية، وتستمر لمدة 5 أيام.

موعد انتهاء نوة قاسم

تستمر نوة قاسم عادة لمدة 5 أيام، ويصاحبها أمطار غزيرة وعواصف ورياح جنوبية غربية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ويعقبها نوة "الفيضة الصغرى" في 12 ديسمبر.

نوة قاسم 


جدول نوات الإسكندرية في الشتاء  

وأعلنت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رسميًا جدول نوات الإسكندرية لعام 2026، محددةً مواعيدها ومدد استمرارها، مع توقعات بشدة الرياح وهطول الأمطار المصاحبة لها.

١- تبدأ أولى نوات موسم الشتاء في الإسكندرية بما يُعرف باسم نوة باقي المكنسة، والتي تحل في يوم 22 نوفمبر وتستمر 4 أيام.

٢- تأتي نوة الفيضة الصغرى في 19 ديسمبر وتستمر 5 أيام، وتهب خلالها رياح شمالية غربية تتسبب في انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة.

٣- نوة عيد الميلاد فتبدأ في 28 ديسمبر وتستمر يومين، وتُصاحبها رياح غربية شديدة وأمطار غزيرة تغمر بعض الشوارع المنخفضة

٤- نوة رأس السنة يوم 2 يناير 2026، والتي تستمر 4 أيام وتشهد أمطارًا غزيرة ورياحًا غربية قوية.

جدول نوات الإسكندرية 

٥- نوة الغطاس يوم 19 يناير 2026، وتستمر 3 أيام مصحوبة بأجواء ممطرة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

٦- نوة الكرم في 28 يناير 2026، وتُعد من أطول النوات، حيث تستمر أسبوعًا كاملًا، وتسبب اضطرابًا في حركة الملاحة البحرية نتيجة قوة الرياح.

٧-  نوة الشمس الصغيرة فتأتي في 18 فبراير وتستمر 3 أيام، وتُعد مؤشرًا على اقتراب انتهاء فصل الشتاء تدريجيًا.

 

حالة الطقس في الإسكندرية غداً الخميس 

تشهد حالة الطقس فى محافظة الإسكندرية والمحافظات، غداً الخميس 4 ديسمبر ظاهرة جوية جديدة، تزامنا مع فرص تكون الشبورة المائية الكثيفة والتى تبدأ فى الساعة الثانية بعد منتصف الليل وتستمر حتى الساعة التاسعة من صباح الغد فضلا عن هبوب رياح شديدة.

نوة قاسم 

فرض حالة الطواريء في الإسكندرية 

أعلنت محافظة الاسكندرية فرض حالة الطوارئ حالة الطوارئ استعداداً لواحدة من أصعب وأشد النوات الشتوية فى موسم الشتاء 2025، وهى نوة قاسم، والتى تهب على المدينة الساحلية خلال الساعات المقبلة.

الصرف الصحي تستعد لـ نوة قاسم

وكثفت شركة الصرف الصحى فى محافظة الاسكندرية، من استعداداتها ورفع حالة الطوارئ القصوى لاستقبال نوة قاسم والتى تهب على المدينة الساحلية 4 ديسمبر يصاحبها رياح باردة وصقيع.

سبب تسمية نوة قاسم 

يرجع الصيادون سبب تسمية النوة بهذا الاسم نسبة إلى ابن أحد الصيادين، ويدعى "قاسم" الذي تعرض للغرق خلالها، فيما سجلت الإسكندرية في بعض الأعوام مرور نوة قاسم بهدوء وسلام دون أي أمطار أو خسائر.

نوة قاسم موعد نوة قاسم موعد انتهاء نوة قاسم موعد فصل الشتاء موعد بدء الشتاء

