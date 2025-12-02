قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

نوة قاسم تضرب الأسكندرية لمدة 5 أيام.. وتحذير عاجل من الأرصاد

رشا عوني

نوة قاسم.. شهدت محافظة الأسكندرية صباح اليوم "الثلاثاء" سقوط أمطار وبدء التقلبات الجوية المعتادة في ديسمبر من كل عام وهي ما تعرف باسم نوة قاسم.

وتعرضت أحياء متفرقة من الإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، لهطول أمطار خفيفة إلى غزيرة ورياح غربية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وذلك تزامنًا مع بدء نوة قاسم، وهو ما جعلها تتصدر التريند ومؤشرات البحث. 

نوة قاسم 

درجة الحرارة في الإسكندرية 

تراوحت درجات الحرارة على الإسكندرية، اليوم، بين 21 درجة مئوية للعظمى، و19 درجة مئوية للصغرى، وسرعة الرياح 10 كيلو متر/ الساعة، فيما ارتفعت الرطوبة لتسجل 67%.

موعد نوة قاسم 

تأتي نوة قاسم في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر كل عام، وعادة بدءًا من يوم 4 ديسمبر، وتستمر غالبًا لمدة تتراوح بين 4 إلى 5 أيام، ويصاحبها رياح جنوبية غربية وعواصف شديدة وأمطار غزيرة.

مواد نوة قاسم 

أمطار وعواصف في نوة قاسم 

ووفقاً لجدول النوات بميناء الإسكندرية، يصاحب نوة قاسم رياح جنوبية غربية وعواصف شديدة وأمطار غزيرة لمدة تتراوح بين 4 إلى 5 أيام، إذ تعد أحد أكثر نوات الشتاء ضراوة.

أعنف نوات الشتاء 

وتصنف نوة قاسم كواحدة من أعنف نوات الشتاء وأكثرها ضراوة نظرًا لما خلفته خلال الأعوام السابقة من خسائر في الأرواح والممتلكات، إذ يصاحبها عواصف شديدة وأمطار غزيرة.

الأرصاد تحذر من حالة الطقس 

وحذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس على بعض المحافظات، حيث تشهد سقوط أمطار غزيرة، وكشفت الأقمار الصناعية استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وخاصة على السواحل الشمالية الشرقية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأرجع خبراء الأرصاد الجوية تغير حالة الطقس بسبب نوة قاسم والتى تعد واحدة من أشد النوات الشتوية فى موسم شتاء 2025، والتى ستستمر لمدة 5 أيام مصحوبة برياح شديدة وأمطار غزيرة.

نوة قاسم في الإسكندرية 

طواريء في الأسكندرية استعداداً لـ نوة قاسم  

وأعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية ، أمس، رفع درجة الاستعداد والطوارئ استعدادًا لموجة الأمطار المتوقعة وسوء الأحوال الجوية، تزامنًا مع بدء نوة قاسم.

وأشارت إلى نشر سيارات الشفط والمعدات والبدالات في الشوارع والمناطق الساخنة المتوقع تراكم الأمطار بها، ووقف الإجازات وبدل الراحات لجميع العاملين، فضلًا عن استمرار أعمال تطهير شنايش ومطابق تصريف مياه الأمطار، وتخفيض منسوب البيارات.

وأضافت شركة الصرف الصحي أن خطة الطوارئ تشمل متابعة مناسيب المصارف على مدار الساعة، وتواجد فرق الطوارئ على مدار الساعة، وكافة القيادات المعنية لحل أي مشكلة، والاستجابة لبلاغات المواطنين.

