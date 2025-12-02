قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

نوة «قاسم»تضرب الإسكندرية وانخفاض جديد في درجات الحرارة في هذا الموعد

الطقس اليوم
الطقس اليوم
منار عبد العظيم

في إطار متابعة الحالة الجوية، حذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين والسائقين من نوة "قاسم" التي من المتوقع أن تؤثر على محافظة الإسكندرية خلال الأيام المقبلة، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء.

نوة "قاسم" على الإسكندرية

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد، أن محافظة الإسكندرية قد تتأثر بنوة "قاسم" خلال الأيام القليلة المقبلة. 

وأضافت أن الأجواء حتى نهاية الأسبوع الحالي تبقى مستقرة بشكل عام، مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق.

وشددت غانم على أن الأمطار ستكون متقطعة، وأن التغيرات المناخية جعلت مواعيد النوات غير ثابتة كما في السابق على السواحل الشمالية.

انخفاض درجات الحرارة والطقس الشتوي

أوضحت غانم أن البلاد تشهد حاليًا انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، ما يجعل الأجواء أقرب للطقس الشتوي، حيث تكون درجات الحرارة النهارية معتدلة، بينما تصبح باردة ليلاً، مع انخفاض أكبر خلال الساعات المتأخرة من الليل.

وأشارت إلى ضرورة ارتداء الملابس الشتوية طوال اليوم بسبب الفارق الكبير بين درجات الحرارة نهارًا وليلاً، مع توقع انخفاض جديد في الحرارة الأسبوع المقبل، بينما ستشهد يوم الجمعة ارتفاعًا طفيفًا لتصل العظمى بالقاهرة الكبرى إلى 25 درجة مئوية فقط.

ثالثًا: تحذيرات عاجلة للسائقين بسبب الشبورة المائية

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرات عاجلة للسائقين على الطرق بسبب الشبورة المائية الكثيفة، بدءًا من الساعات المتأخرة من الليل وحتى الساعة 9 صباحًا.

أماكن ظهور الشبورة

الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد

القاهرة الكبرى

مدن القناة

شمال الصعيد

وسط سيناء

ودعت الهيئة السائقين إلى توخي الحذر أثناء القيادة نتيجة انخفاض الرؤية الأفقية في هذه المناطق.

 حالة الطقس اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر

الطقس العام: استمرار الانخفاض في درجات الحرارة، بارد في الصباح الباكر، معتدل نهارًا، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، ومائل للبرودة أول الليل، وبارد آخره.

السحب: ظهور بعض السحب المنخفضة على شمال البلاد، القاهرة الكبرى، مدن القناة، وسط سيناء وجنوب البلاد، مع احتمال سقوط رذاذ خفيف.

درجات الحرارة العظمى والصغرى

القاهرة: 23 / 14 درجة

الإسكندرية: 22 / 13 درجة

مطروح: 22 / 13 درجة

سوهاج: 25 / 12 درجة

قنا: 26 / 13 درجة

أسوان: 28 / 15 درجة

 نصائح الأرصاد للمواطنين

ارتداء الملابس الشتوية طوال اليوم لمواجهة انخفاض درجات الحرارة

توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية

متابعة النشرات الجوية اليومية لتفادي المفاجآت الجوية أثناء التنقل

الطقس اليوم هيئة الأرصاد حالة الطقس اليوم الطقس في مصر

