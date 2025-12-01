قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مبالغ كبرى للفائزين.. متحدث الأوقاف يعلن جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم
فرص سقوط أمطار وانخفاض حرارة.. الأرصاد تكشف طقس الأيام المقبلة
توقعات بوصول سعر الجنيه الذهب لـ 50 ألف جنيها.. تفاصيل
«معاشك هيزيد ولا لأ؟».. تفاصيل قرار التأمينات بدءًا من يناير المقبل
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين.. وصل كام؟
هل يشترط ستر العورة عند الوضوء بعد الاستحمام؟.. أمين الإفتاء: اعتقاد غير صحيح
نشوي مصطفى تكشف حقيقة القبض عليها بسبب هند عاكف.. بث مباشر
للمرة الأولى في تاريخها.. مصر تصنع أجزاء من مقاتلات رافال الفرنسية
مصر تستعد لإطلاق أكبر معرض عسكري عالمي في 2025 في إطار تطوير صناعتها الدفاعية
وزير البترول يبحث تعميق التعاون مع نفط عمان ويشيد بانضمام بتروجيت
مسيرات أرضية وجوية وأجهزة تشويش وتصنيع أجزاء من الطائرة رفال.. جناح متميز للهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
كيف تتعامل المرأة مع الكلام السيئ من زوجها؟.. أمين الإفتاء ينصح بهذا السلوك
الأرصاد: سحب متوسطة تغطي عدة مناطق وأمطار متفرقة خلال ساعات

الطقس
الطقس
نورهان خفاجي

الطقس غدا.. حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من نشاط الشبورة المائية قد تكون كثيفة أحيانا، اعتبارا ًمن الساعات المتأخرة من الليل وحتى الساعة ٩ صباحاً، على بعض الطرق المؤدية من والى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناه وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تتؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

الطقس الساعات القادمة 

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس الساعات القادمة، يشهد فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى غدا  ٢٣ درجة مئوية.

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال الطقس غدا، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة غدًا على معظم أنحاء البلاد، حيث يسود طقس بارد في الصباح الباكر، ومعتدل الحرارة نهارًا على أغلب المناطق، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بينما يصبح الطقس باردًا ليلًا على مختلف الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى احتمال تكوّن شبورة مائية في الساعات المتأخرة من الليل وحتى الصباح على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، خاصة في مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وقد تتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

سحب منخفضة وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، خلال الطقس غدا، ظهور سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وجنوب البلاد، قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة وغير مؤثرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وعن حالة البحرين خلال الطقس غدا، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن البحر المتوسط يشهد ارتفاعًا للأمواج بين 1.75 و2.5 متر مع حالة من الاضطراب النسبي، بينما يكون البحر الأحمر معتدلًا إلى مضطرب.

درجات الحرارة غدا 

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدًا على أبرز المدن كالتالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 23 – الصغرى 14

جنوب الوجه البحري ومدن القناة: العظمى 22 – الصغرى 13

السواحل الشمالية: العظمى 23 – الصغرى 13

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 26 – الصغرى 18

شمال الصعيد: العظمى 24 – الصغرى 11

جنوب الصعيد: العظمى 28 – الصغرى 15

الطقس الطقس غدا هيئة الأرصاد درجات الحرارة

