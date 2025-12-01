أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الاثنين، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.



واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأثنين.

ويبحث الكثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة

سجل سعر الذهب اليوم



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 6457 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 5650 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4842 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 45200 جنيه.



استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأثنين.



بلغت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.63 جنيه للبيع و 47.53 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 55.24 جنيه للبيع، و 55.11 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 63.06 جنيه للبيع، 62.91 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.70 جنيه للبيع، 12.67 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الاماراتي

درهم اماراتي 12.97 جنيه للبيع، و 12.94 جنيه للشراء.

حالة الجو اليوم



كما كشف محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.



وقال القياتي، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن الفترة الحالية تشهد استقرارا تاما في الأحوال الجوية، على جميع مناطق الجمهورية، خلال الأسبوع الحالي، وجميع فرص الامطار تكون خفيفة.

ولفت إلى أن الجميع يلاحظ الانخفاضات في درجات الحرارة خلال فترة الصباح والليل، مشيرا إلي أنه من المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى خلال هذا الأسبوع تتراوح من 22 لـ 24 درجة، وأن البلاد خلال الساعات الأولى من الليل تشهد انخفاضات في درجات الحرارة.

ولفت إلى أن درجة الحرارة في الليل تسجل 14 درجة، وتصل لـ 11 بمحافظات شمال الصعيد، والمدن الجديدة بنطاق القاهرة، وذلك بسبب الطبيعة الصحراوية، ولذلك نؤكد أن البلاد تشهد انخفاضات في درجات الحرارة.

وحذر من الشبورة المائية التي تؤثر على الكثير من المناطق في الساعات الصباحية بـ الوجه البحري والقاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، حيث تكون كثيفة على الطرق القريبة من المناطق الزراعية.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين طقس معتدل الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد..بينما يسود طقس مائل للبرودة في أول الليل بارد في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

طقس اليوم

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.