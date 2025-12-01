قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تضارب الأرقام.. حيثيات إلغاء انتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى بالمنتزه بالإسكندرية
بث مباشر.. الرئيس السيسي يفتتح الدورة الرابعة من معرض إيديكس 2025
بعد قليل.. الرئيس السيسي يفتتح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"
بعد رد الصحة على شائعة تلوث المياه المعدنية.. اعرف عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
الرئيس السيسي يصل مقر افتتاح معرض "إيديكس 2025"
فيريرا يهاجم الزمالك: اقتحموا شقتي.. أحبطت تمرد اللاعبين وهشتكي للفيفا
الرئيس السيسي يلتقط صورة تذكارية مع المشاركين بمعرض إيديكس 2025
نائب رئيس الوزراء: الإنفاق على الرعاية الصحية يتخطي 617 مليار جنيه في 2026
الرئيس السيسي يصل مقر افتتاح معرض إيديكس 2025
القافلة الـ 84 من "زاد العزة" تدخل إلى قطاع غزة
تحالف مصري دولي لتحسين منظومة التخليص الجمركي لجذب استثمارات أجنبية ضخمة
اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟
الذهب يرتفع هامشيا مع ترقب الأسواق لخفض الفائدة.. والفضة تسجل مستوى قياسيا جديدا

أ ش أ

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم /الاثنين/، إلا أن عمليات جني الأرباح حدّت من مكاسب المعدن الأصفر، في وقت تتزايد فيه توقعات الأسواق بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات الفائدة خلال وقت لاحق من الشهر الجاري، بينما سجلت الفضة ارتفاعا قويا دفعها إلى مستوى قياسي جديد.


وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% ليصل إلى 4236.19 دولار للأوقية، بعدما لامس يوم الجمعة أعلى مستوياته منذ 13 نوفمبر، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.1% مسجلة 4261.00 دولار للأوقية، وفي المقابل، قفزت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.2% لتسجل مستوى مرتفعا جديدا بلغ 57.59 دولار للأوقية.


وتشير تقديرات "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي" إلى أن الأسواق تسعر احتمالية تقارب 87% لخفض الفائدة الأمريكية هذا الشهر.


وأسهمت تصريحات كل من كريستوفر والر عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، وجون وليامز عضو الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إلى جانب ضعف البيانات الاقتصادية عقب الإغلاق الحكومي الأخير، في تعزيز هذا الاتجاه.


ويستفيد الذهب، الذي لا يدر عائدا، عادة في بيئة معدلات الفائدة المنخفضة، فضلا عن كونه ملاذا تقليديا خلال فترات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.


وينتظر المستثمرون، خلال الأسبوع، صدور بيانات قطاعي التصنيع والوظائف في القطاع الخاص بالولايات المتحدة، وذلك لتقييم اتجاهات السياسة النقدية قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقرر في 10 ديسمبر.


وفي الوقت نفسه، استقر مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوى له منذ 17 نوفمبر، مما جعل الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة لحملة العملات الأخرى.


وفي بقية المعادن الثمينة، تراجع البلاتين بنسبة 0.2% ليصل إلى 1669.15 دولار، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 2.3% مسجلا 1483.51 دولار.

وزير الصحة

هنخبي ليه.. الصحة: نعترف بشدة الإصابة التنفسية وهذا هو السبب العلمي

الفراولة

من المركز الأول عالميا إلى أزمة محليا.. ماذا يحدث في أسواق الفراولة بمصر؟

حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار في هذه المناطق

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وقيمة عيار 21 الآن

رمضان صبحي

محامي رمضان صبحي يكشف 3 سيناريوهات أمام المحكمة.. وحقيقة دعم الأهلي القانوني

أرشيفية

ينتظر غياب الجميع.. اعترافات مثيرة لفتاة عاشرها والدها وأنجبت ذكرا |خاص

الارصاد

3 ظواهر جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة بجميع المحافظات

اليوم العالمي للإيدز

اليوم العالمي للإيدز 2025: دعوة لتجديد الجهود وتحويل مسار الاستجابة العالمية

ياسمين عبد العزيز

لن تتوقع.. سعر فستان ياسمين عبد العزيز في أحدث ظهور.. شاهد

الحمل

أسباب احتباس السوائل أثناء الحمل .. وطريقة علاجه

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

رينو تفرغ خزانة تصاميمها السرية والسيارات الموجودة بداخلها لا تصدق

مشاركة متميزة للعربية للتصنيع في النسخة الرابعة لمعرض معرض إيديكس EDEX 2025.. صور

لتجنب موسم الفيروسات.. فيتامينات من مصادر غذائية ومشروبات

عصام صاصا

بعد الطلاق… مفاجأة تقلب الأحداث وتعيد جهاد أحمد لعصام صاصا

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

