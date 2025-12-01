الذهب يرتفع هامشيا مع ترقب الأسواق لخفض الفائدة.. والفضة تسجل مستوى قياسيا جديدا

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم /الاثنين/، إلا أن عمليات جني الأرباح حدّت من مكاسب المعدن الأصفر، في وقت تتزايد فيه توقعات الأسواق بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات الفائدة خلال وقت لاحق من الشهر الجاري، بينما سجلت الفضة ارتفاعا قويا دفعها إلى مستوى قياسي جديد.



وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% ليصل إلى 4236.19 دولار للأوقية، بعدما لامس يوم الجمعة أعلى مستوياته منذ 13 نوفمبر، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.1% مسجلة 4261.00 دولار للأوقية، وفي المقابل، قفزت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.2% لتسجل مستوى مرتفعا جديدا بلغ 57.59 دولار للأوقية.



وتشير تقديرات "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي" إلى أن الأسواق تسعر احتمالية تقارب 87% لخفض الفائدة الأمريكية هذا الشهر.



وأسهمت تصريحات كل من كريستوفر والر عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، وجون وليامز عضو الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إلى جانب ضعف البيانات الاقتصادية عقب الإغلاق الحكومي الأخير، في تعزيز هذا الاتجاه.



ويستفيد الذهب، الذي لا يدر عائدا، عادة في بيئة معدلات الفائدة المنخفضة، فضلا عن كونه ملاذا تقليديا خلال فترات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.



وينتظر المستثمرون، خلال الأسبوع، صدور بيانات قطاعي التصنيع والوظائف في القطاع الخاص بالولايات المتحدة، وذلك لتقييم اتجاهات السياسة النقدية قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقرر في 10 ديسمبر.



وفي الوقت نفسه، استقر مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوى له منذ 17 نوفمبر، مما جعل الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة لحملة العملات الأخرى.



وفي بقية المعادن الثمينة، تراجع البلاتين بنسبة 0.2% ليصل إلى 1669.15 دولار، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 2.3% مسجلا 1483.51 دولار.