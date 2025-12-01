البرلمان العربي يهنئ الإمارات بمناسبة عيد الاتحاد الـ 54

هنأ محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، دولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وحكومةً وبرلمانًا وشعبًا، بمناسبة الاحتفال بعيد الاتحاد الرابع والخمسين، والذي يتم الاحتفال به في الثاني من شهر ديسمبر من كل عام، مؤكدًا أنه مناسبة وطنية مضيئة وخالدة في مسيرة اتحاد صنع نموذجًا عربيًا وإقليميًا وعالميًا في التنمية والاستدامة والإنجازات الفارقة التي جعلت دولة الإمارات في مصاف الدول المتقدمة.

وأكد "اليماحي"، أنه في هذه المناسبة الخالدة نستذكر الدور الملهم للآباء المؤسسين لدولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه المؤسسين، طيب الله ثراهم جميعًا، والتي جسدت أسمى معاني الوحدة والتلاحم وأرست قواعد نهضة غير مسبوقة شكلت نقطة انطلاقة فارقة في مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وثمن رئيس البرلمان العربي ما تحقق من إنجازات نوعية وتنمية شاملة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، والتي رسّخت مكانة دولة الإمارات عربيًا وإقليميًا ودوليًا وجعلت منها نموذجًا يحتذى به في كافة المجالات، متمنيًا لسموه أن يديم الله عليه موفور الصحة والعافية ومتمنيًا للشعب الإماراتي العزيز المزيد من التقدم والازدهار.

