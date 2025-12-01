جورى بكر تثير الجدل بملابس كشفت عن خصرها المنحوت

شاركت الفنانة جوري بكر، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام بخبر ولادتها .





وظهرت الفنانة جوري بكر، بإطلالة انيقة ومميزة مرتدية ملابس سبورت باللون الاسود وهو ما كشف عن جمالها و خصرها المنحوت و قوامها الممشوق.





و تتميز الفنانة جوري بكر،بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.





وتعتمد أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.





ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.



وقد أعلنت الفنانة جوري بكر، عن إصابة نجلها بفيروس معد للمرة الثانية وشاركت صورة له من داخل أحد المستشفيات.

وكتبت جورى بكر عبر خاصية «ستوري» لحسابها الرسمى انستجرام: "تانى مرة أدخل الطوارى بأبنى أيوة فى فيروس قوى جدا جدا حبايب قلبى مش قادرين يستحملوا الطوارئ فوق بعض".

وأضافت: "ما هو يا نعلن أن فى فيروس ونقفل الحضانات يا الأهالى يكون عندهم ضمير ومتبعتش العيال على المدرسة".

وكشفت الفنانة جوري بكر عن تعرضها لإصابة قوية، أسفرت عن جرح استدعى خضوعها للخياطة بعدد 4 غرز، مؤكدة أنها تجاوزت الأمر بسلام.

وقالت جوري، عبر خاصية الستوري على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: “الحمد لله دائمًا وأبدًا، يمكن الوجع لحظة بس لطف ربنا دايم، اتعرضت لجرح واضطريت أتخيط 4 غرز، والحمد لله عدت على خير، راضية بقضاء الله وقدره، وشاكرة لكل الناس الجميلة اللي سألوا واطمنوا عليا، محبتكم دواء، وكل تعب بيعدي، وأنا الحمد لله أقوى من قبل.











