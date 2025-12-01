الزراعة: ضبط أكثر من 682 طنًا من اللحوم غير الصالحة خلال نوفمبر

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن جهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية في تكثيف حملات التفتيش والرقابة على الأسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم ومنتجاتها بمختلف المحافظات خلال شهر نوفمبر الماضي، تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف الرقابة والمتابعة للتأكد من جودة اللحوم المعروضة حفاظا على صحة المواطنين.

وقال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الحملات المكثفة التي نفذتها مديريات الطب البيطري على مستوى الجمهورية أسفرت عن ضبط أكثر من 682 طنًا من اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها، بواقع 54.37 طن مخالفة للاشتراطات، و499.97 طن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و128.18 طن تحت الفحص المعملي، وذلك في إطار الجهود المستمرة لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين.

واضاف انه تم تحرير 1060 محضرًا ضد المخالفين خلال الشهر ذاته، منها محاضر خاصة باللحوم البلدية، والكبدة، والمصنعات، واللحوم المجمدة، والدواجن، والأسماك، وتم إحالة جميع المحاضر للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد رئيس الهيئة استمرار الحملات اليومية في جميع المحافظات بالتعاون مع مباحث التموين والجهات الرقابية الأخرى، لضبط المخالفات والتصدي لأي ممارسات قد تمسّ صحة المواطن أو سلامة الغذاء، مشيرًا إلى أن الهيئة تولي أهمية خاصة لتعزيز منظومة التفتيش البيطري على اللحوم ومنتجاتها لضمان تداول أغذية آمنة وصحية للمستهلكين.