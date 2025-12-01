قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيلينسكي: تحدثت مع الأمين العام لحلف "الناتو" والكثير من الأمور قد تتغير في الأيام المقبلة
هل هاتفك يتجسس عليك؟.. 5 علامات تؤكد ذلك
ترامب يعترف باتصاله بمادورو وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وكراكاس
ثروت الزيني: صلاحية كميات من الدواجن المجمدة في المجمعات قاربت على الانتهاء
ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة ينفرد بالصدارة وريال مدريد يتراجع
أبوشقة يقترح تشكيل لجنة تقصي حقائق لمراجعة أسباب إلغاء نتائج 49 دائرة انتخابية
مصطفى غريب يكشف عن مشاركته فى ماراثون رمضان 2026
خالد الغندور: بولولو يرفض عرض الأهلي ويفضل البقاء في أوروبا
أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين
إثارة البلبلة.. كواليس ومفاجآت عن فيديوهات الأكيلانس وسلطانجي
حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار في هذه المناطق
3 ظواهر جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة بجميع المحافظات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

الزراعة: الفراولة المصرية تتصدر السوق العالمية والعالم يعلم جودتها

محمود محسن

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن مستوى الفواكة المصرية خلال تلك الفترة عالمي، مشيرا إلى أنه تتمتع بجودة عالية، وهو الأمر الذي ينطبق على كافة أنواع الفواكه.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه كان هناك أنباء لا أساس لها من الصحة بأن الفراولة المصرية غير جيدة، وهو أمر خاطئ ويتمتع بجودة عالية.

وأكد خالد جاد، المتحدث بأسم المركز الإعلامي لوزارة الزراعة، أن مصر من اوائل الدول في تصدير الفاكهة وخاصة الفراولة بعد زيادة في الكمية المنتجة عن العام الماضي بنسبة 25%.

وأشار خالد جاد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضاائية “أم بي سي مصر”، إلى أن نسبة تصدير الحاصلات الزراعية المصرية مرتفعة، مؤكدا أن الفراولة المصرية تتصدر السوق العالمي، والعالم يعلم جودتها

وتابع المتحدث بأسم المركز الإعلامي لوزارة الزراعة، أنه متعاقدين مع العديد من الدول لتصدير الفراولة، مع وجود تغطية كبيرة للسوق المحلي. 

عمرو أديب الفواكة المصرية الفراولة الفاكهة مصر

