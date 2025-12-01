الزراعة: الفراولة المصرية تتصدر السوق العالمية والعالم يعلم جودتها

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن مستوى الفواكة المصرية خلال تلك الفترة عالمي، مشيرا إلى أنه تتمتع بجودة عالية، وهو الأمر الذي ينطبق على كافة أنواع الفواكه.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه كان هناك أنباء لا أساس لها من الصحة بأن الفراولة المصرية غير جيدة، وهو أمر خاطئ ويتمتع بجودة عالية.

وأكد خالد جاد، المتحدث بأسم المركز الإعلامي لوزارة الزراعة، أن مصر من اوائل الدول في تصدير الفاكهة وخاصة الفراولة بعد زيادة في الكمية المنتجة عن العام الماضي بنسبة 25%.

وأشار خالد جاد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضاائية “أم بي سي مصر”، إلى أن نسبة تصدير الحاصلات الزراعية المصرية مرتفعة، مؤكدا أن الفراولة المصرية تتصدر السوق العالمي، والعالم يعلم جودتها

وتابع المتحدث بأسم المركز الإعلامي لوزارة الزراعة، أنه متعاقدين مع العديد من الدول لتصدير الفراولة، مع وجود تغطية كبيرة للسوق المحلي.