قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرو السولية قبل مواجهة الكويت: هدفنا لقب بطولة كأس العرب
تقرير رسمي من فيفا يخص نجم الزمالك | ماذا حدث
قصف مدفعي حوثي يستهدف أحياء سكنية في جبل جرة ووادي القاضي شمالي مدينة تعز
الوزراء: البرنامج القومي للقراءة والكتابة خطوة لتعليم متميز ومستقبل أفضل
حلمي طولان: منتخب مصر جاهز لعبور نظيره الكويتي غدا بـ كأس العرب
قضايا الدولة تعتزم تطوير التشريعات القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة
شوبير يكشف آخر تطورات إصابة ثنائي حراسة مرمى المنتخب
الرئيس السيسي يتفقد جناحي الإمارات والأردن بمعرض «إيديكس 2025»
وزير الرى من المغرب: الجيل الثانى للرى المصرى 2.0 يقود تطوير إدارة المياه
النقل تناشد المواطنين الالتزام بتعليمات عبور المزلقانات.. حبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبتها
سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم الاثنين 1 ديسمبر
وزير التعليم يطلع على نسب الحضور بمدارس القاهرة ويوجه بصيانة الأثاث المدرسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تقرير رسمي من فيفا يخص نجم الزمالك | ماذا حدث

فيفا
فيفا
عبدالله هشام

نشر الحساب الرسمي لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" تقرير عن أبرز 10 لاعبين يجب متابعتهم في بطولة كأس العرب.

وتواجد نجم الزمالك والمنتخب الفدائي عدي الدباغ ضمن القائمة حيث يري الفيفا وفق التقرير إنه يتمتع بعدد كبير من الخصائص أبرزها الديناميكية والتحرك المستمر في خط الهجوم بجانب قدرته على التسجيل من وضعيات مختلفه ويمتلك خبرة مميزة على المستوى الاحترافي الأوروبي والخليجي.

ويعتبر عدي الدباغ أبرز اللاعبين التي تعول عليهم فلسطين في البطولة حيث يمتلك 16 هدف و5 تمريرات حاسمة في 45 مباراة مع المنتخب الأول

أكرم عفيف - قطر

وشملت القائمة تواجد نجم المنتخب القطري اكرم عفيف الجناح الأيسر للعنابي حيث يمتلك سرعات ومهاراة عالية في التحكم بالكرة.

سالم الدوسري - السعودية

وحقق جائزة أفضل لاعب في أسيا مرتين عامي 2019 و2023 بجانب فوزه بجائزة أفضل لاعب في كأس اسيا الأخيرة والمركز الثاني في جائزة الأفضل قاريا العام الحالي.

ودخل القائمة أيقونة منتخب السعودية سالم الدوسي صاحب المهارات الفردية العالمية والسرعة الكبيرة وقدرته على التسجيل ويعد أحد أبرز عناصر الأخضر

تُوِّج الدوسري بجائزة أفضل لاعب في قارة آسيا مرتين (2022 و2025)، وكانت له بصمات واضحة في تألق الهلال في كأس العالم للأندية 2025 FIFA. كما سجل هدفًا تاريخيًا لمنتخب بلاده في مرمى الأرجنتين في كأس العالم FIFA قطر 2022، وهدفًا آخر في مرمى المكسيك ليُصبح الهداف التاريخي للأخضر في المونديال بالتساوي مع سامي الجابر.

أيمن حسين - العراق
يتميز أيمن حسين ببنيته القوية التي تساعده في الصراعات الهوائية والالتحامات، وقدرته على اللعب كمحطة هجومية والتحرك الجيد بين المدافعين، مما سيجعله أحد أسلحة العراق في هذه النسخة.

يُعتبر أيمن أحد أبرز هدافي منتخب "أسود الرافدين"، وقد تألق بشكل خاص في المحافل الكبرى، حيث أصبح أكثر لاعب عراقي تسجيلًا للأهداف في نسخة واحدة من كأس آسيا، بعد أن أحرز 6 أهداف خلال نسخة 2023.
محمد دحام - الكويت
يُعرف محمد دحام بسرعته وقدرته على اللعب على الأطراف، إضافةً إلى مهاراته في تسجيل الأهداف وصناعتها. نال جائزة أفضل لاعب في الدوري الكويتي في موسم 2022-2023 بعد تسجيله 18 هدفًا، ويعد أحد العناصر المتطورة في المنتخب الوطني خلال الفترة الأخيرة.

كما ترك بصمة واضحة مع المنتخب في المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026، بتسجيله هدف التعادل ضد الأردن، مما يجعله من أبرز عناصر "الأزرق" في البطولة العربية القادمة.

الزمالك عدي الدباغ كأس العرب كأس العرب 2025 منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وقيمة عيار 21 الآن

سعر البانيه اليوم

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

رمضان صبحي

محامي رمضان صبحي يكشف 3 سيناريوهات أمام المحكمة.. وحقيقة دعم الأهلي القانوني

أرشيفية

رئيس فنزويلا يبدي استعدادا للتنحي بعد 18 شهرا.. وواشنطن تصر على الرحيل الفوري

جانب من مباراة الأهلي والجيش الملكي

سر عدم تقدم الأهلي بشكوى رسمية ضد الجيش الملكي.. خاص

الدولار

أسعار صرف الدولار اليوم الإثنين في البنوك

البطاقة الشخصية

خطوات ورسوم استخراج البطاقة الشخصية 2025 .. دليلك الشامل

ترشيحاتنا

رائد فضاء

ما مصير رائد الفضاء إذا مات على سطح القمر؟.. سيناريوهات غير متوقعة

لامين يامال

نجم المباريات الصغيرة.. لماذا يتراجع بريق لامين يامال أمام عمالقة أوروبا؟

القمر البارد

القمر البارد العملاق.. ظاهرة فلكية تخطف الأنظار في ديسمبر

بالصور

شيفروليه كورفيت تغير مجرى الاستثمار في السيارات

كورفيت
كورفيت
كورفيت

أميرة الديب تثير الجدل بفستان في آخر ظهور لها

أميرة الديب
أميرة الديب
أميرة الديب

نيسان قاشقاي e-Power الجديدة: سيارة كهربائية لا تحتاج إلى شحن

نيسان قشقاي
نيسان قشقاي
نيسان قشقاي

جورى بكر تثير الجدل بملابس كشفت عن خصرها المنحوت

جورى بكر
جورى بكر
جورى بكر

فيديو

كليب يا هاك القلب

"يا هاك القلب".. أغنية تامر نجم تجمع قوة الشعور وروح الشباب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

المزيد