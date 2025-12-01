تقرير رسمي من فيفا يخص نجم الزمالك | ماذا حدث

نشر الحساب الرسمي لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" تقرير عن أبرز 10 لاعبين يجب متابعتهم في بطولة كأس العرب.

وتواجد نجم الزمالك والمنتخب الفدائي عدي الدباغ ضمن القائمة حيث يري الفيفا وفق التقرير إنه يتمتع بعدد كبير من الخصائص أبرزها الديناميكية والتحرك المستمر في خط الهجوم بجانب قدرته على التسجيل من وضعيات مختلفه ويمتلك خبرة مميزة على المستوى الاحترافي الأوروبي والخليجي.

ويعتبر عدي الدباغ أبرز اللاعبين التي تعول عليهم فلسطين في البطولة حيث يمتلك 16 هدف و5 تمريرات حاسمة في 45 مباراة مع المنتخب الأول

أكرم عفيف - قطر

وشملت القائمة تواجد نجم المنتخب القطري اكرم عفيف الجناح الأيسر للعنابي حيث يمتلك سرعات ومهاراة عالية في التحكم بالكرة.

سالم الدوسري - السعودية

وحقق جائزة أفضل لاعب في أسيا مرتين عامي 2019 و2023 بجانب فوزه بجائزة أفضل لاعب في كأس اسيا الأخيرة والمركز الثاني في جائزة الأفضل قاريا العام الحالي.

ودخل القائمة أيقونة منتخب السعودية سالم الدوسي صاحب المهارات الفردية العالمية والسرعة الكبيرة وقدرته على التسجيل ويعد أحد أبرز عناصر الأخضر

تُوِّج الدوسري بجائزة أفضل لاعب في قارة آسيا مرتين (2022 و2025)، وكانت له بصمات واضحة في تألق الهلال في كأس العالم للأندية 2025 FIFA. كما سجل هدفًا تاريخيًا لمنتخب بلاده في مرمى الأرجنتين في كأس العالم FIFA قطر 2022، وهدفًا آخر في مرمى المكسيك ليُصبح الهداف التاريخي للأخضر في المونديال بالتساوي مع سامي الجابر.

أيمن حسين - العراق

يتميز أيمن حسين ببنيته القوية التي تساعده في الصراعات الهوائية والالتحامات، وقدرته على اللعب كمحطة هجومية والتحرك الجيد بين المدافعين، مما سيجعله أحد أسلحة العراق في هذه النسخة.

يُعتبر أيمن أحد أبرز هدافي منتخب "أسود الرافدين"، وقد تألق بشكل خاص في المحافل الكبرى، حيث أصبح أكثر لاعب عراقي تسجيلًا للأهداف في نسخة واحدة من كأس آسيا، بعد أن أحرز 6 أهداف خلال نسخة 2023.

محمد دحام - الكويت

يُعرف محمد دحام بسرعته وقدرته على اللعب على الأطراف، إضافةً إلى مهاراته في تسجيل الأهداف وصناعتها. نال جائزة أفضل لاعب في الدوري الكويتي في موسم 2022-2023 بعد تسجيله 18 هدفًا، ويعد أحد العناصر المتطورة في المنتخب الوطني خلال الفترة الأخيرة.

كما ترك بصمة واضحة مع المنتخب في المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026، بتسجيله هدف التعادل ضد الأردن، مما يجعله من أبرز عناصر "الأزرق" في البطولة العربية القادمة.