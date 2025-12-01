قبل كأس العرب.. الدردير يتذكر أحمد رفعت

شارك الناقد الرياضي عمرو الدردير منشوراً بشأن الراحل أحمد رفعت قبل إنطلاق بطولة كأس العرب.

أحمد رفعت

وكتب الدردير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "قبل ساعات من انطلاق البطولة العربية، خلّونا نفتكر سوا أفضل لاعب في منتخب مصر في النسخة السابقة ".

كل ما تريد معرفته عن بطولة كأس العرب قطر 2025.

تنطلق اليوم الاثنين في الدوحة منافسات النسخة الحادية عشرة من بطولة كأس العرب لكرة القدم 2025، والتي تُقام تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بمشاركة 16 منتخبًا من بينها منتخب مصر.

انطلاق كأس العرب اليوم

تستضيف قطر البطولة للمرة الثانية على التوالي بعد النجاح الكبير الذي حققته نسخة 2021، والتي كانت أول نسخة تُقام رسميًا تحت مظلة فيفا.

كما منح الاتحاد الدولي قطر حق استضافة النسختين المقبلتين في عامي 2029 و2033، تأكيدًا للثقة في قدراتها التنظيمية.

جوائز مالية قياسية

وتشهد نسخة هذا العام جوائز مالية غير مسبوقة تصل إلى نحو 36.5 مليون دولار.

وسيحصل البطل على 7.155 مليون دولار، بينما ينال الوصيف 4.293 مليون دولار، فيما تُمنح جائزة 2.862 مليون دولار لصاحب المركز الثالث، و2.146 مليون دولار للرابع.

أما المنتخبات التي تبلغ ربع نهائي البطولة فستحصل على 1.073 مليون دولار، إضافة إلى 715 ألف دولار تُمنح لكل منتخب مشارك في البطولة.

البداية اليوم.. تونس وسوريا في المواجهة الافتتاحية

وتنطلق أولى المواجهات اليوم على استاد أحمد بن علي بين منتخبي تونس وسوريا، يعقبها لقاء قطر وفلسطين على استاد البيت الذي سيحتضن أيضًا حفل الافتتاح للبطولة.

بينما تُقام المباراة النهائية في 18 ديسمبر على استاد لوسيل بالتزامن مع اليوم الوطني لدولة قطر.

الكويت الأكثر حضورًا في الافتتاحيات

ويُعد المنتخب الكويتي الأكثر مشاركة في المباريات الافتتاحية عبر تاريخ البطولة، حيث شارك في افتتاح خمس نسخ أعوام 1963، 1964، 1966، 2002 و2012.

الجزائر آخر المتوجين

وتوج منتخب الجزائر بلقب النسخة الماضية عام 2021 بعد فوزه على تونس بهدفين دون رد في النهائي الذي جمعهما على استاد البيت، وشهده أكثر من 60 ألف متفرج.