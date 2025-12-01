قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكرملين: لا نستطيع الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بإقامة بشار الأسد
تشكيل منتخب تونس وسوريا في بطولة كأس العرب
الرئيس السيسي يهنئ منتخب الكاراتيه بتصدر بطولة العالم: إنجاز تاريخي يليق بمصر
كيف تحولت براءة الأطفال إلى صرخة استغاثة داخل مدرسة دولية بالمنتزه؟
افتتاح 14 مدرسة جديدة | التعليم تبحث تطورات مشروع المدارس المصرية اليابانية
سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء.. وهذه عقوبة غش الأدوية
الأربعاء.. جدول أعمال مكثف للجان الشيوخ لمناقشة "قانون الكهرباء وسياسة الوطنية للإعلام"
الرعاية الصحية: حجم الاستهلاك المحلي للأدوية يصل إلى 400 مليار جنيه
منافس مصر .. 13 معلومة عن منتخب الكويت قبل لقاء الغد بـ كأس العرب
احذر الشبورة.. تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع
حسام حسن الهداف الأول.. 9 انتصارات و27 هدفا حصيلة مصر بـ كأس العرب
قضايا مهمة ما تزال عالقة.. ماذا يحمل ويتكوف إلى بوتين؟
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

قبل كأس العرب.. الدردير يتذكر أحمد رفعت

محمد رفعت
محمد رفعت
باسنتي ناجي

شارك الناقد الرياضي عمرو الدردير منشوراً بشأن الراحل أحمد رفعت قبل إنطلاق بطولة كأس العرب.

أحمد رفعت

وكتب الدردير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "قبل ساعات من انطلاق البطولة العربية، خلّونا نفتكر سوا أفضل لاعب في منتخب مصر في النسخة السابقة ".

كل ما تريد معرفته عن بطولة كأس العرب قطر 2025.

تنطلق اليوم الاثنين في الدوحة منافسات النسخة الحادية عشرة من بطولة كأس العرب لكرة القدم 2025، والتي تُقام تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بمشاركة 16 منتخبًا من بينها منتخب مصر.

انطلاق كأس العرب اليوم

تستضيف قطر البطولة للمرة الثانية على التوالي بعد النجاح الكبير الذي حققته نسخة 2021، والتي كانت أول نسخة تُقام رسميًا تحت مظلة فيفا.

كما منح الاتحاد الدولي قطر حق استضافة النسختين المقبلتين في عامي 2029 و2033، تأكيدًا للثقة في قدراتها التنظيمية.

جوائز مالية قياسية 

وتشهد نسخة هذا العام جوائز مالية غير مسبوقة تصل إلى نحو 36.5 مليون دولار.

وسيحصل البطل على 7.155 مليون دولار، بينما ينال الوصيف 4.293 مليون دولار، فيما تُمنح جائزة 2.862 مليون دولار لصاحب المركز الثالث، و2.146 مليون دولار للرابع.

أما المنتخبات التي تبلغ ربع نهائي البطولة فستحصل على 1.073 مليون دولار، إضافة إلى 715 ألف دولار تُمنح لكل منتخب مشارك في البطولة.

البداية اليوم.. تونس وسوريا في المواجهة الافتتاحية

وتنطلق أولى المواجهات اليوم على استاد أحمد بن علي بين منتخبي تونس وسوريا، يعقبها لقاء قطر وفلسطين على استاد البيت الذي سيحتضن أيضًا حفل الافتتاح للبطولة.

بينما تُقام المباراة النهائية في 18 ديسمبر على استاد لوسيل بالتزامن مع اليوم الوطني لدولة قطر.

الكويت الأكثر حضورًا في الافتتاحيات

ويُعد المنتخب الكويتي الأكثر مشاركة في المباريات الافتتاحية عبر تاريخ البطولة، حيث شارك في افتتاح خمس نسخ أعوام 1963، 1964، 1966، 2002 و2012.

الجزائر آخر المتوجين

وتوج منتخب الجزائر بلقب النسخة الماضية عام 2021 بعد فوزه على تونس بهدفين دون رد في النهائي الذي جمعهما على استاد البيت، وشهده أكثر من 60 ألف متفرج.

محمد رفعت الدردير الاهلي كأس العرب

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وقيمة عيار 21 الآن

سعر البانيه اليوم

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

وزير التربية والتعليم

تغيير مفاجئ في موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي بمدارس 13محافظة

إحالة 19 طالبًا وطالبة إلى مجلس تأديب ابتدائي

إحالة 19 طالبًا من طب الإسكندرية إلى مجلس تأديب ابتدائي.. إيه الحكاية؟

جانب من مباراة الأهلي والجيش الملكي

سر عدم تقدم الأهلي بشكوى رسمية ضد الجيش الملكي.. خاص

أرشيفية

رئيس فنزويلا يبدي استعدادا للتنحي بعد 18 شهرا.. وواشنطن تصر على الرحيل الفوري

الدولار

أسعار صرف الدولار اليوم الإثنين في البنوك

غلا

هيئة الكتاب تصدر التيسير والاعتبار للأسدي .. عمل تراثي يكشف جذور الفكر الاقتصادي المصري

الزواج يتراجع والطلاق يرتفع في 2024.. أرقام تثير القلق

الزواج يتراجع والطلاق يرتفع في 2024 .. أرقام تثير القلق

مكتبة مصر العامة

شبكة مكتبات مصر العامة المتنقلة تحصد جائزة التميز في مؤتمر الاتحاد العربي للمكتبات بقطر

لمرضي الربو وللمناعة.. عليك بتناول كوب الشاي بالحبهان

لمرضي الربو وللمناعة ..عليك بتناول كوب من الشاي بالحبهان
لمرضي الربو وللمناعة ..عليك بتناول كوب من الشاي بالحبهان
لمرضي الربو وللمناعة ..عليك بتناول كوب من الشاي بالحبهان

نيللي كريم تنتظر عرض "القصص" و "جوازة ولا جنازة"

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

أنفلونزا وكورونا وبرد .. كيف تحمي نفسك وأطفالك من الفيروسات المنتشرة؟

كيف تحمي نفسك من الفيروسات
كيف تحمي نفسك من الفيروسات
كيف تحمي نفسك من الفيروسات

محمد بشير ينشر صورًا من أول يوم تصوير "الست موناليزا"

ابطال مسلسل الست موناليزا
ابطال مسلسل الست موناليزا
ابطال مسلسل الست موناليزا

كليب يا هاك القلب

"يا هاك القلب".. أغنية تامر نجم تجمع قوة الشعور وروح الشباب

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

