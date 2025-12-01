قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الشباب يتفقد نادي شرم الشيخ الرياضي ويفتتح ملاعب بادل تنس
الكرملين: لا نستطيع الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بإقامة بشار الأسد
تشكيل منتخب تونس وسوريا في بطولة كأس العرب
الرئيس السيسي يهنئ منتخب الكاراتيه بتصدر بطولة العالم: إنجاز تاريخي يليق بمصر
كيف تحولت براءة الأطفال إلى صرخة استغاثة داخل مدرسة دولية بالمنتزه؟
افتتاح 14 مدرسة جديدة | التعليم تبحث تطورات مشروع المدارس المصرية اليابانية
سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء.. وهذه عقوبة غش الأدوية
الأربعاء.. جدول أعمال مكثف للجان الشيوخ لمناقشة "قانون الكهرباء وسياسة الوطنية للإعلام"
الرعاية الصحية: حجم الاستهلاك المحلي للأدوية يصل إلى 400 مليار جنيه
منافس مصر .. 13 معلومة عن منتخب الكويت قبل لقاء الغد بـ كأس العرب
احذر الشبورة.. تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع
حسام حسن الهداف الأول.. 9 انتصارات و27 هدفا حصيلة مصر بـ كأس العرب
أخبار البلد

عمرو الليثي: تدريب الإعلاميين على تناول قضايا الدين ضرورة لمواجهة خطاب الكراهية

عمرو الليثي
عمرو الليثي
أ ش أ

أعرب الإعلامي الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيون الدول المنظمة التعاون الإسلامي، عن سعادته بافتتاح الدورة العاشرة للاتحاد، التي تُعقد بالتعاون مع وزارة الأوقاف تحت عنوان "مهارات تناول الدين باللغة المعاصرة ورؤية وسطية". 

وأكد أن انعقاد هذه الدورة في القاهرة يعكس المكانة الريادية لمصر في دعم الخطاب الديني الرشيد وترسيخ قيم الوسطية والتسامح.

وثمن الليثي- خلال كلمته- دور مصر قيادة وشعبا تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أنها ستظل دومًا دولة العلم ومنارة الفكر ووجهة لكل من ينشد المعرفة، وأن ما تقدمه من جهود في تعزيز الوعي الديني المستنير يعكس رسالتها الحضارية الضاربة بجذورها في التاريخ.

ووجه الليثي الشكر إلى وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري على رعايته الكريمة لهذه الدورة، مشيدًا بالدعم الذي تقدمه الوزارة لتمكين إعلاميي دول منظمة التعاون الإسلامي وتزويدهم بالأدوات المعرفية اللازمة لأداء رسالتهم النبيلة، خاصة في ظل عالم باتت تتشابك فيه المنصات وتتعدد الروافد الإعلامية، مما يجعل التدريب ضرورة مهنية وأساسًا للتميز.

وأكد أن الإعلام الذي يقدمه الاتحاد يحرص على مخاطبة العقول واحترام القيم وتجسيد وسطية الإسلام وعدالته ورحمته، مشيرًا إلى أن انعقاد الدورة العاشرة بالتعاون مع وزارة الأوقاف يثبت أن هذه الدورات ليست مجرد أرقام، بل هي شاهد حي على مسيرة ممتدة للاستثمار في الإنسان، وبناء قدراته، وتطوير الفكر الإعلامي في عالم سريع التغير.

ورحب الليثي بالمشاركين من مختلف دول العالم الإسلامي، مؤكدا أن حضورهم يعكس إيمانهم بأن الإعلام مسؤولية ورسالة، وأن التدريب يمثل حجر الأساس في بناء إعلام محترف وقادر على مواكبة التطورات المتسارعة.

وقال إن الرسالة الإعلامية المنشودة تستند إلى جوهر الدين الإسلامي، وإلى الحكمة البالغة المستمدة من قوله تعالى "ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة" ومن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «بلغوا عني ولو آية». 

وأوضح أن المسيرة الحقيقية للتعلم تقوم على وعي عميق يدركه كل من يحسن السعي للارتقاء بنفسه، مؤكدًا أن طريق العلم لا يُبلغ إلا عبر مراتب متصاعدة، ولا يصل إليها إلا من أيقن أن التعلم ليس لحظة عابرة، بل رحلة تبدأ بتهذيب النفس قبل تلقي المعارف.

وأكد أنه في عالمنا اليوم أصبح تطوير الإعلام الديني ضرورة لا ترفا خاصة في ظل وجود وجود تحديات خطاب الكراهية والتأويلات المغلوطة وحملات التضليل التي تستهدف المجتمعات الإسلامية.

وفي نهاية اللقاء، أهدى الدكتور عمرو الليثي درع الاتحاد للدكتور أسامة الأزهري؛ تقديرا لدوره في دعم هذه الدورات التي يقيمها اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي.

الإعلامي الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيون الدول المنظمة التعاون الإسلامي وزارة الأوقاف مهارات تناول الدين باللغة المعاصرة ورؤية وسطية الرئيس عبدالفتاح السيسي

