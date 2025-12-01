قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

لمرضي الربو وللمناعة.. عليك بتناول كوب الشاي بالحبهان

لمرضي الربو وللمناعة ..عليك بتناول كوب من الشاي بالحبهان
لمرضي الربو وللمناعة ..عليك بتناول كوب من الشاي بالحبهان
رنا عصمت

يُستخدم الحبهان لتحسين الهضم، وصحة القلب، وتعزيز المناعة، وصحة الفم، وتخفيف أعراض أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو. 

وتشمل طرق استخدامه إضافته إلى الشاي أو الأطعمة المطبوخة، أو مضغه طازجاً، أو تحضير شاي الحبهان بغلي بذوره في الماء.

- فوائد الحبهان..

1- تحسين الهضم: يساعد على تحسين عملية الهضم، ويقلل من الانتفاخ والغازات، ويعالج الغثيان وعسر الهضم.

تعزيز صحة القلب: يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في تعزيز صحة القلب وتنظيم ضغط الدم.

2- تقوية المناعة: يحتوي على فيتامينات ومعادن تساهم في دعم جهاز المناعة ومقاومة الأمراض.

3-تحسين صحة الفم: له خصائص مضادة للبكتيريا تساعد في مكافحة رائحة الفم الكريهة وتقليل خطر تسوس الأسنان.

4-صحة الجهاز التنفسي: يساهم في تخفيف أعراض الربو مثل السعال وضيق التنفس عن طريق تحسين التنفس وتقليل الالتهاب.

5- تخفيف الاكتئاب: قد يساعد في تحسين الحالة المزاجية ومكافحة الاكتئاب عند تناوله بانتظام.

6-التخلص من السموم: يساعد في تنظيف الجسم من السموم لاحتوائه على مكونات مزيلة للسموم، وله خصائص مدرة للبول.

 طرق استعمال الحبهان

إضافته إلى الشاي: يمكنك غلي بذور الحبهان مع الشاي لإضافة نكهة وفوائد صحية، مثل تخفيف الصداع الناتج عن عسر الهضم.

الطهي: يُضاف إلى الأطباق المطبوخة مثل الأرز والمأكولات المختلفة لإضفاء نكهة مميزة.

مضغه طازجاً: يمكن مضغ الحبهان طازجاً بعد الوجبات لتحسين رائحة الفم.

نقع الماء: يمكن سحق الحبهان ونقعه في الماء طوال الليل ثم شربه في الصباح للمساعدة في طرد السموم وفقدان الوزن.

طريقة تحضير شاي الحبهان: اغلي كوبين من الماء، أضف 4 حبات حبهان، خفف الحرارة واتركه لمدة 5-8 دقائق يمكن تحليته وإضافة الزنجبيل أو القرفة.

المصدر هيلثي لاين


 

الحبهان فوائد الحبهان شاي الحبهان

بالصور

بيطري الشرقية يضبط 6 أطنان و700 كجم دواجن مجهولة المصدر بمركز بلبيس

جانب من المضبوطات
نيللي كريم تنتظر عرض "القصص" و "جوازة ولا جنازة"

نيللي كريم
أنفلونزا وكورونا وبرد .. كيف تحمي نفسك وأطفالك من الفيروسات المنتشرة؟

كيف تحمي نفسك من الفيروسات
فيديو

كليب يا هاك القلب

