برلماني: إيديكس 2025 حصن تكنولوجي يُعيد رسم حدود الأمن القومي المصري

أكد المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب، أن الدورة الرابعة لمعرض إيديكس الدولي للصناعات الدفاعية 2025 تمثل نقطة تحول استراتيجية في مفهوم الأمن القومي الشامل، ووصفها بأنها الحصن التكنولوجي المتقدم الذي يُعيد رسم حدود القوة المصرية في إقليم مضطرب.

وأوضح عصام في بيانه أن المعرض - الذي تحول إلى منصة عالمية مرموقة - يرسل رسائل واضحة على عدة مستويات حيث الأمن القومي كصناعة وطنية ولم يعد الأمن القومي مجرد عقيدة عسكرية تقليدية، بل أصبح صناعة وطنية متكاملة، وإيديكس 2025 يثبت أن مصر انتقلت من منطق الاستيراد إلى فلسفة التصنيع الذكي، حيث تحولت المنظومات الدفاعية من أسلحة مستوردة إلى منتجات وطنية تحمل العقل المصري والخبرة المصرية.

ولفت أيضا إلى أن هذه الرسائل تضم استشراف حروب المستقبل، حيث أن المعرض ليس مجرد عرض للموجود، بل هو نافذة على مستقبل المواجهات العسكرية ، كما أنه يحول السيادة من مفهوم جغرافي إلى مفهوم تكنولوجي بالقدرة على تطوير وتصنيع الأنظمة الدفاعية المتطورة تعني قدرة على اتخاذ القرار المستقل، وحماية البيانات الاستراتيجية، وضمان عدم انتهاك الفضاءات الرقمية الوطنية.