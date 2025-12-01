قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكرملين: لا نستطيع الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بإقامة بشار الأسد
تشكيل منتخب تونس وسوريا في بطولة كأس العرب
الرئيس السيسي يهنئ منتخب الكاراتيه بتصدر بطولة العالم: إنجاز تاريخي يليق بمصر
كيف تحولت براءة الأطفال إلى صرخة استغاثة داخل مدرسة دولية بالمنتزه؟
افتتاح 14 مدرسة جديدة | التعليم تبحث تطورات مشروع المدارس المصرية اليابانية
سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء.. وهذه عقوبة غش الأدوية
الأربعاء.. جدول أعمال مكثف للجان الشيوخ لمناقشة "قانون الكهرباء وسياسة الوطنية للإعلام"
الرعاية الصحية: حجم الاستهلاك المحلي للأدوية يصل إلى 400 مليار جنيه
منافس مصر .. 13 معلومة عن منتخب الكويت قبل لقاء الغد بـ كأس العرب
احذر الشبورة.. تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع
حسام حسن الهداف الأول.. 9 انتصارات و27 هدفا حصيلة مصر بـ كأس العرب
قضايا مهمة ما تزال عالقة.. ماذا يحمل ويتكوف إلى بوتين؟
محافظات

رئيس جامعة مدينة السادات يشارك في افتتاح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية «إيديكس 2025»

فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية «إيديكس 2025»
فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية «إيديكس 2025»
مروة فاضل

شارك الدكتور أحمد عزب، رئيس جامعة مدينة السادات، اليوم الإثنين، في افتتاح فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية «إيديكس 2025»، والذي انطلقت أعماله اليوم بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية – أرض المعارض الدولية.

وذلك تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبمشاركة واسعة من كبار الوفود الرسمية والعسكرية والخبراء وصناع القرار في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية من مختلف دول العالم، وتأتي مشاركة رئيس الجامعة في هذا الحدث العالمي انطلاقًا من حرص الجامعة على مواكبة التطور التكنولوجي الهائل الذي تشهده الدولة المصرية في ظل القيادة السياسية الرشيدة، وتعزيز دور المؤسسات الأكاديمية في دعم توجهات الدولة نحو الابتكار والتحديث وتوطين التكنولوجيا.

كما أكد أن تنظيم مصر لهذا الحدث الدولي البارز يجسد المكانة الإقليمية والدولية التي وصلت إليها الدولة المصرية، ويبرهن على نجاح رؤية القيادة السياسية في بناء جمهورية جديدة قادرة على المنافسة وقيادة التطور في مختلف المجالات، ومن بينها الصناعات الدفاعية التي تُعد ركيزة أساسية لحماية مقدرات الوطن وتعزيز أمنه القومي.

وأضاف "عزب" أن الجامعة تؤمن إيمانًا راسخًا بأن دعم القيادة السياسية للعلم والابتكار والصناعة يُعد المحرك الرئيسي لمسيرة التنمية الشاملة، وأن الجامعات المصرية شريك أصيل في تحقيق هذه الرؤية من خلال إعداد كوادر مؤهلة وتمكين العقول الشابة من الإسهام في بناء مستقبل الدولة، مشيراً إلى أن تنظيم مصر لمعرض «إيديكس» بهذا المستوى العالمي يُجسّد رؤية القيادة السياسية الرشيدة وقدرتها على وضع مصر في صدارة الدول القادرة على صناعة مستقبلها، وأن هذا الحدث الدولي لا يُعد مجرد معرض للصناعات الدفاعية، بل منصة استراتيجية تعكس قوة الدولة المصرية ونجاح مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، وأن الجامعة تؤمن إيمانًا راسخًا بأن دعم القيادة السياسية للعلوم والتكنولوجيا يمثل حجر الزاوية في التنمية الشاملة، وأن تكامل مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الجامعات، هو الطريق نحو تحقيق نهضة صناعية وتكنولوجية قادرة على تلبية احتياجات الأمن القومي وتعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية.

وأوضح رئيس الجامعة أن مثل هذه الفعاليات الكبرى تفتح آفاقًا واسعة للتعاون وتبادل الخبرات، وتمنح الجامعات المصرية فرصًا مهمة لتعزيز أدوارها في البحث العلمي والتطوير ونقل التكنولوجيا، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية قادرة على التعامل مع التقنيات الحديثة وبناء منظومات ابتكار تخدم أهداف الدولة، مشيراً إلى أن جامعة مدينة السادات تضع في صدارة أولوياتها دعم المجالات المرتبطة بالصناعات المتقدمة، والانفتاح على التجارب الدولية، وتطوير برامجها الأكاديمية والبحثية بما يتوافق مع متطلبات التنمية الوطنية.

واختتم رئيس الجامعة، مشاركته بالتأكيد على أن جامعة مدينة السادات ستظل شريكًا داعمًا للدولة المصرية في كل ما يتعلق ببناء القدرات وتوطين التكنولوجيا، وستواصل جهودها لتعزيز دورها في خدمة المجتمع وترسيخ قيم الانتماء والعمل الوطني بين طلابها، بما يعكس إيمانها العميق برؤية القيادة السياسية ودورها المحوري في قيادة مسيرة التنمية والبناء نحو مستقبل أكثر تقدمًا وأمانًا واستدامة.

