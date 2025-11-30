نائب بالمنوفية ينسحب من جولة الإعادة في انتخايات مجلس النواب

أعلن النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب عن دائرة السادات والمرشح علي نفس المقعد في الانتخابات الحالية، في محافظة المنوفية انسحابه من جولة الإعادة في دائرة منوف سرس الليان السادات.

وأصدر أبو زيد بيانا، جاء كالآتي: “ أهلي وأخوتي وأبنائي في الدائرة الكرام، أكتب إليكم اليوم وقلبي ممتلئ بالامتنان لكل دعم وثقة منحتموني إياها طوال السنوات الماضية والتي امتدت خلال انتخابات مجلس النواب 2025 هذه الثقة أغلى من أي منصب أو نتيجة انتخابية”.

وأضاف البيان: الانتخابات الأخيرة كانت اختبارًا حقيقيا للعدالة السياسية، لكن ما شهدناه من تجاوزات وتدخلات لم يمس فقط عدد من الدوائر الانتخابية، بل جوهر العملية الانتخابية. وكنا نعتقد أن موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيه الهيئة الوطنية للتدقيق في النتائج سيعيد التوازن المجريات العملية الانتخابية ويؤكد أن إرادتكم هي الأصل، وأن الشرعية تبنى على احترام ارادة المواطن.

ومع الجولة الثانية من الانتخابات، ظهرت مؤشرات على تكرار الأخطاء، وانعدام الحيدة والشفافية، وكأن الإرادة الشعبية قابلة للتجاوز، ومع صدور أحكام قضائية ببطلان عدد من الدوائر، بلغت أكثر من 60% من نتائج المرحلة الأولى، كشف أن الخلل أعمق من أي إجراءات جزئية.

وفي ظل هذا الواقع، وحرصا على كرامتكم وعدم الانخراط في مهزلة سياسية، قررت عدم استكمال جولة الإعادة.

هذا القرار ليس تراجعًا، بل موقف سياسي يؤكد قناعتي بأن الوقوف مع إرادتكم أهم من أي مقعد. وأن الشرعية الحقيقية تكتسب من ثقة المجتمع قبل كل شيء.

أهلي وأبنائي... سأظل دائما ابن هذه الدائرة، مؤمنًا بأن مصر تستحق حياة سياسية تليق بشعبها العظيم، وأن التاريخ سيوثق هذه اللحظة وسينصف من انحاز للناس ولم يساير العبث، حفظ الله مصر وشعبها. تحيا مصر... تحيا مصر... تحيا مصر".

يذكر ان الحصر العددي لدائرة منوف السادات قد اسفر عن جولة الإعادة بين المرشحين.