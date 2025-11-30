إلهام شاهين تفقد السيطرة على دموعها بختام شرم الشيخ للمسرح

بدأ منذ قليل حفل ختام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح، وبحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وعرض في البداية فيلم عن مسيرة الفنانة إلهام شاهين، بمشاركة عدد من النجوم، حيث لم تتمالك دموعها فور صعودها علي المسرح.

واستقبلت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة المخرج مازن الغرباوي، ولجانه التنظيمية، وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، استعداداً لحضور حفل ختام الدورة العاشرة من المهرجان، المقرر إقامتها اليوم بقصر ثقافة شرم الشيخ.

وسيحضر حفل الختام، إلى جانب وزيرة الثقافة، محافظ جنوب سيناء اللواء خالد مبارك، كما يشهد الحفل تكريم نخبة من نجوم الفن من مصر والعالم العربي والغربي، من بينهم النجمة إلهام شاهين والنجم هاني رمزي.

يقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو، ووزارة السياحة والآثار برئاسة الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة المهندس أحمد يوسف، تأكيدًا على دعم الدولة للفعاليات الثقافية التي تبرز الوجه الحضاري لمصر وتعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، في إطار تكامل البعدين الثقافي والسياحي لخدمة أهداف التنمية الشاملة.

كما يحظى المهرجان بدعم كامل من محافظة جنوب سيناء بقيادة اللواء الدكتور خالد مبارك، في إطار التعاون بين المؤسسات الوطنية لتحقيق التنمية الثقافية والسياحية المتكاملة، وبرعاية ذهبية للبنك الاهلي المصري، وشركة عين للإنتاج الفني ، وبلدية ظفار بسلطنة عمان .

وتتولى إدارة الدورة العاشرة الدكتورة إنجي البستاوي، وتحمل الدورة اسم الفنانة الكبيرة إلهام شاهين تكريمًا لمسيرتها الفنية الثرية ودعمها المستمر لقضايا المسرح والفنون، فيما يرأس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، وتحمل الرئاسة الشرفية للمهرجان سيدة المسرح العربي الراحلة سميحة أيوب.