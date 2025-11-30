محافظ الفيوم يفتتح أعمال تطوير مدرسة الأمل للصُم بتكلفة 3.4 مليون جنيه

افتتح محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، اليوم أعمال تطوير وتأهيل ورفع كفاءة "مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع" بقرية الحادقة بمدينة الفيوم التي نُفذت بالتعاون مع شركة بتروسيلة ومؤسسة مصر الخير، وبإشراف فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وذلك بتكلفة بلغت 3,4 مليون جنيه، بهدف الارتقاء بمنظومة الخدمات التعليمية المقدمة لذوي القدرات الخاصة.



وتفقد المحافظ، خلال الافتتاح أعمال التأهيل والتطوير ورفع الكفاءة التي تم تنفيذها بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع التي شملت إنشاء نجيل صناعي لملعب المدرسة، تركيب الإنترلوك بفناء المدرسة، تجهيز الصالة الرياضية، تطوير حديقة رياض الأطفال ومتعددي الإعاقة، تطوير مبنى المبيت وتزويده بـ100 سرير و100 دولاب بمشتملاتها، تجهيز غرفة التكامل الحسي، وتزويد معمل التعليم الإلكتروني بـ12 جهاز حاسب آلي وسبورة تعليمية تفاعلية، بالإضافة إلى توفير ماكينة تصوير، وتزويد مشغل المدرسة بـ4 ماكينات خياطة وماكينة كي بالبخار.



وأكد المحافظ أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يولّي لذوي الهمم رعاية خاصة، ويُشدد دائماً على أهمية دور المشاركة المجتمعية في بناء وتنمية المجتمع المصري، مؤكدا أهمية الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتوفير بيئة دراسية دامجة وداعمة لجميع الطلاب، مشيرا إلى أن الطلاب من الصم وضعاف السمع يمتلكون قدرات استثنائية تؤهلهم لتجاوز التحديات وتحقيق التميز، لافتاً إلى حرص المحافظة على ضمان حقوقهم كاملة في التعليم النوعي المناسب، ضمن رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري ودعم الفئات الأكثر احتياجاً.



وثمّن المحافظ، الجهود المخلصة لكل من شركة "بتروسيلة" ومؤسسة "مصر الخير" في تعزيز العمل الأهلي والخدمي داخل المحافظة، مؤكداً أن ذلك التعاون يُعد نموذجاً يحتذى للعمل المؤسسي الهادف لخدمة المجتمع، وركيزة أساسية في منظومة المشاركة المجتمعية المنشودة، متطلعاً إلى المزيد من الشراكات الداعمة خلال المرحلة المقبلة، بما يعود بالنفع والفائدة على مختلف فئات مجتمع المحافظة.



من جانبه، أعرب وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم الدكتور خالد قبيصي، عن شكره لمحافظ الفيوم على دعمه الدائم والمتواصل لقطاع التعليم بالمحافظة، وما يوليه من اهتمام خاص بتطوير المدارس وتحسين البيئة التعليمية، موضحا أن مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بمنطقة الحادقة، تأسست عام 1960، وتضم مبنى تعليمياً يشتمل على 18 فصلاً دراسياً، وقاعتين لمتعددي الإعاقة، بإجمالي 290 طالباً وطالبة، ومبنى للمبيت يضم 10 غرف، إلى جانب المكاتب الإدارية، والملاعب، وورش العمل، والمساحات المفتوحة، لافتاً إلى أن المدرسة تخدم مراحل التعليم الأساسي من الروضة، والابتدائي، والإعدادي، وصولاً إلى الثانوي المهني.