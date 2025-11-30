قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنبي يطيح بـ المقاولون العرب من كأس مصر
بث مباشر| حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي للإعلامي أحمد موسى
وزير الصحة يرفض فرض رسوم كشف على مرضى نفقة الدولة والتأمين بجوستاف روسي مصر
بينيت: سأدعم اتفاقا مُلزما يتضمن اعتزالا سياسيا لنتنياهو بعد انتهاء المحاكمة
منظمة إرهابية عابرة للحدود.. خطوة أمريكية جديدة تحسم مستقبل جماعة الإخوان
سلوت: حققنا فوزا مهما على وست هام.. وصلاح كان وسيظل عنصرًا مهما للنادي
الإفتاء تحذر: الحجاب ليس مظهرا فقط ولن تكتمل مواصفاته إلا بهذه الشروط
إجراءات حكومية عاجلة لضبط أسعار الدواجن بالأسواق.. تفاصيل
رسميا.. مونوريل شرق النيل يبدأ التشغيل الفعلي في الأسبوع الأول من يناير
النقل تناشد المواطنين المشاركة في التوعية من مخاطر رشق الأطـ.ـفال للقطارات بالحجارة
النقل: إنشاء وتنفيذ 7 ممرات لوجستية متكاملة ضمن خطة تطوير المنظومة
شاهد.. أعمال إنشاء محطة "تحيا مصر 2" متعددة الأغراض برصيف 100 بميناء الدخيلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الفيوم يفتتح أعمال تطوير مدرسة الأمل للصُم بتكلفة 3.4 مليون جنيه

محافظ الفيوم
محافظ الفيوم
أ ش أ

افتتح محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، اليوم  أعمال تطوير وتأهيل ورفع كفاءة "مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع" بقرية الحادقة بمدينة الفيوم التي نُفذت بالتعاون مع شركة بتروسيلة ومؤسسة مصر الخير، وبإشراف فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وذلك بتكلفة بلغت 3,4 مليون جنيه، بهدف الارتقاء بمنظومة الخدمات التعليمية المقدمة لذوي القدرات الخاصة.


وتفقد المحافظ، خلال الافتتاح أعمال التأهيل والتطوير ورفع الكفاءة التي تم تنفيذها بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع التي شملت إنشاء نجيل صناعي لملعب المدرسة، تركيب الإنترلوك بفناء المدرسة، تجهيز الصالة الرياضية، تطوير حديقة رياض الأطفال ومتعددي الإعاقة، تطوير مبنى المبيت وتزويده بـ100 سرير و100 دولاب بمشتملاتها، تجهيز غرفة التكامل الحسي، وتزويد معمل التعليم الإلكتروني بـ12 جهاز حاسب آلي وسبورة تعليمية تفاعلية، بالإضافة إلى توفير ماكينة تصوير، وتزويد مشغل المدرسة بـ4 ماكينات خياطة وماكينة كي بالبخار.


وأكد المحافظ أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يولّي لذوي الهمم رعاية خاصة، ويُشدد دائماً على أهمية دور المشاركة المجتمعية في بناء وتنمية المجتمع المصري، مؤكدا أهمية الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتوفير بيئة دراسية دامجة وداعمة لجميع الطلاب، مشيرا إلى أن الطلاب من الصم وضعاف السمع يمتلكون قدرات استثنائية تؤهلهم لتجاوز التحديات وتحقيق التميز، لافتاً إلى حرص المحافظة على ضمان حقوقهم كاملة في التعليم النوعي المناسب، ضمن رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري ودعم الفئات الأكثر احتياجاً.


وثمّن المحافظ، الجهود المخلصة لكل من شركة "بتروسيلة" ومؤسسة "مصر الخير" في تعزيز العمل الأهلي والخدمي داخل المحافظة، مؤكداً أن ذلك التعاون يُعد نموذجاً يحتذى للعمل المؤسسي الهادف لخدمة المجتمع، وركيزة أساسية في منظومة المشاركة المجتمعية المنشودة، متطلعاً إلى المزيد من الشراكات الداعمة خلال المرحلة المقبلة، بما يعود بالنفع والفائدة على مختلف فئات مجتمع المحافظة.


من جانبه، أعرب وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم الدكتور خالد قبيصي، عن شكره لمحافظ الفيوم على دعمه الدائم والمتواصل لقطاع التعليم بالمحافظة، وما يوليه من اهتمام خاص بتطوير المدارس وتحسين البيئة التعليمية، موضحا أن مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بمنطقة الحادقة، تأسست عام 1960، وتضم مبنى تعليمياً يشتمل على 18 فصلاً دراسياً، وقاعتين لمتعددي الإعاقة، بإجمالي 290 طالباً وطالبة، ومبنى للمبيت يضم 10 غرف، إلى جانب المكاتب الإدارية، والملاعب، وورش العمل، والمساحات المفتوحة، لافتاً إلى أن المدرسة تخدم مراحل التعليم الأساسي من الروضة، والابتدائي، والإعدادي، وصولاً إلى الثانوي المهني.

الفيوم مصر الخير الخدمات التعليمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

فجر السعيد تثير الجدل حول زواج دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

زيادة المعاشات

بدءاً من يناير 2026 .. رفع المعاشات لـ 13360 جنيها رسميا لهذه الفئة

جرثومة المعدة

تحذير من هذا الدواء.. سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء

أرشيفية

بعد الإلغاء..الجدول الزمني لإعادة المرحلة الأولى بانتخابات النواب

بعد واقعة إهانة معلمة… ولية أمر تكشف لـ"صدى البلد" كواليس خطيرة داخل المدرسة

بعد واقعة إهانة معلمة.. ولية أمر تكشف لـ"صدى البلد" كواليس خطيرة داخل المدرسة

عيار 21 الآن بعد الارتفاع الأخير.. سعر الذهب اليوم في مصر

عيار 21 الآن بعد الارتفاع الأخير.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

حقيقة الفيروس الجديد في مصر

حقيقة الفيروس الجديد في مصر.. الصحة توضح وتقدم نصائح مهمة للوقاية

اللواء جمال عوض

رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني أول يناير 2026

ترشيحاتنا

الانتخابات

صلاح فوزي: احترام إرادة الناخب هو الضمانة الأولى لشرعية أي مجلس أو جهة منتخبة

التحرش

التحر.ش داخل الأماكن المقدسة.. داعية تحذر من تضاعف العقاب في الحرم

الأدوية

نقابة الصيادلة توضح بالأرقام حقيقة وجود نقص بـ250 صنف من الأدوية

بالصور

11 ألف جنيه كاش باك.. خطوات استبدال التوكتوك بسيارة كيوت

سيارة كيوت بديلة التوتوك
سيارة كيوت بديلة التوتوك
سيارة كيوت بديلة التوتوك

وصول وزير الثقافة لحضور ختام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.. صور

وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو
وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو
وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو

سعد الصغير يعلن مشاركته فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦

سعد الصغير يعلن مشاركته فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦
سعد الصغير يعلن مشاركته فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦
سعد الصغير يعلن مشاركته فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦

حسين الجسمي يحتفي بعيد الاتحاد الـ54 في حفل كامل العدد

حسين الجسمي
حسين الجسمي
حسين الجسمي

فيديو

إلهام شاهين

إلهام شاهين تتألق بألوان علم مصر وصابرين بالأسود بحفل ختام شرم الشيخ للمسرح

اعتذار عمرو يوسف

اعتذار وتوضيح .. ماذا قال عمرو يوسف عن “الجرأة” ودينا الشربيني؟

المتهمين

عامل يختلق واقعة خطف لأحد أقاربه .. الداخلية تكشف الحقيقة

المتهمين

خلافات الجيرة تنتهي بمشاجرة بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: دعكم من عنصرية الجاهلية !

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: البشرية والذكاء الاصطناعي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد