صلاح فوزي: احترام إرادة الناخب هو الضمانة الأولى لشرعية أي مجلس أو جهة منتخبة

أكد الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، أهمية الصوت الانتخابي باعتباره حجر الأساس في أي عملية ديمقراطية، مشددًا على أن العملية الانتخابية يجب أن تتم بنزاهة وشفافية وأن تعبر تعبيرًا حقيقيًا عن إرادة الناخبين دون أي تأثير أو تدخل.

نزاهة الانتخابات

وأوضح “فوزي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” والمذاع عبر قناة “صدى البلد” أن نزاهة الانتخابات ليست خيارًا، بل التزام دستوري يضمن استقرار الدولة وثقة المواطنين في مؤسساتها، مؤكدًا أن احترام إرادة الناخب هو الضمانة الأولى لشرعية أي مجلس أو جهة منتخبة.

وفي سياق متصل، أشار الفقيه الدستوري إلى أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكمًا قضى بإلغاء قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات المتعلقة ببعض الإجراءات، وهو ما يستوجب إعادة العملية الانتخابية من النقطة التي اعتُبر آخر إجراء فيها صحيحًا، التزامًا بحكم المحكمة وضمانًا لصحة العملية الانتخابية بكاملها.

تنفيذ الأحكام القضائية

وشدد فوزي على أن تنفيذ الأحكام القضائية واجب قانوني ومبدأ راسخ في دولة سيادة القانون، وأن إعادة الإجراءات الانتخابية وفق ما حددته المحكمة يعزز الثقة في المسار الديمقراطي ويؤكد احترام الدولة لمبادئ العدالة والنزاهة.