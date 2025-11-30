قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إنبي يطيح بـ المقاولون العرب من كأس مصر
بث مباشر| حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي للإعلامي أحمد موسى
وزير الصحة يرفض فرض رسوم كشف على مرضى نفقة الدولة والتأمين بجوستاف روسي مصر
بينيت: سأدعم اتفاقا مُلزما يتضمن اعتزالا سياسيا لنتنياهو بعد انتهاء المحاكمة
منظمة إرهابية عابرة للحدود.. خطوة أمريكية جديدة تحسم مستقبل جماعة الإخوان
سلوت: حققنا فوزا مهما على وست هام.. وصلاح كان وسيظل عنصرًا مهما للنادي
الإفتاء تحذر: الحجاب ليس مظهرا فقط ولن تكتمل مواصفاته إلا بهذه الشروط
إجراءات حكومية عاجلة لضبط أسعار الدواجن بالأسواق.. تفاصيل
رسميا.. مونوريل شرق النيل يبدأ التشغيل الفعلي في الأسبوع الأول من يناير
النقل تناشد المواطنين المشاركة في التوعية من مخاطر رشق الأطـ.ـفال للقطارات بالحجارة
النقل: إنشاء وتنفيذ 7 ممرات لوجستية متكاملة ضمن خطة تطوير المنظومة
شاهد.. أعمال إنشاء محطة "تحيا مصر 2" متعددة الأغراض برصيف 100 بميناء الدخيلة
توك شو

صلاح فوزي: احترام إرادة الناخب هو الضمانة الأولى لشرعية أي مجلس أو جهة منتخبة

محمد البدوي

أكد الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، أهمية الصوت الانتخابي باعتباره حجر الأساس في أي عملية ديمقراطية، مشددًا على أن العملية الانتخابية يجب أن تتم بنزاهة وشفافية وأن تعبر تعبيرًا حقيقيًا عن إرادة الناخبين دون أي تأثير أو تدخل.

نزاهة الانتخابات 

وأوضح “فوزي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” والمذاع عبر قناة “صدى البلد” أن نزاهة الانتخابات ليست خيارًا، بل التزام دستوري يضمن استقرار الدولة وثقة المواطنين في مؤسساتها، مؤكدًا أن احترام إرادة الناخب هو الضمانة الأولى لشرعية أي مجلس أو جهة منتخبة.

وفي سياق متصل، أشار الفقيه الدستوري إلى أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكمًا قضى بإلغاء قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات المتعلقة ببعض الإجراءات، وهو ما يستوجب إعادة العملية الانتخابية من النقطة التي اعتُبر آخر إجراء فيها صحيحًا، التزامًا بحكم المحكمة وضمانًا لصحة العملية الانتخابية بكاملها.

 تنفيذ الأحكام القضائية 

وشدد فوزي على أن تنفيذ الأحكام القضائية واجب قانوني ومبدأ راسخ في دولة سيادة القانون، وأن إعادة الإجراءات الانتخابية وفق ما حددته المحكمة يعزز الثقة في المسار الديمقراطي ويؤكد احترام الدولة لمبادئ العدالة والنزاهة.

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

فجر السعيد تثير الجدل حول زواج دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

زيادة المعاشات

بدءاً من يناير 2026 .. رفع المعاشات لـ 13360 جنيها رسميا لهذه الفئة

جرثومة المعدة

تحذير من هذا الدواء.. سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء

أرشيفية

بعد الإلغاء..الجدول الزمني لإعادة المرحلة الأولى بانتخابات النواب

بعد واقعة إهانة معلمة… ولية أمر تكشف لـ"صدى البلد" كواليس خطيرة داخل المدرسة

بعد واقعة إهانة معلمة.. ولية أمر تكشف لـ"صدى البلد" كواليس خطيرة داخل المدرسة

عيار 21 الآن بعد الارتفاع الأخير.. سعر الذهب اليوم في مصر

عيار 21 الآن بعد الارتفاع الأخير.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

حقيقة الفيروس الجديد في مصر

حقيقة الفيروس الجديد في مصر.. الصحة توضح وتقدم نصائح مهمة للوقاية

اللواء جمال عوض

رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني أول يناير 2026

الانتخابات

صلاح فوزي: احترام إرادة الناخب هو الضمانة الأولى لشرعية أي مجلس أو جهة منتخبة

التحرش

التحر.ش داخل الأماكن المقدسة.. داعية تحذر من تضاعف العقاب في الحرم

الأدوية

نقابة الصيادلة توضح بالأرقام حقيقة وجود نقص بـ250 صنف من الأدوية

11 ألف جنيه كاش باك.. خطوات استبدال التوكتوك بسيارة كيوت

وصول وزير الثقافة لحضور ختام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.. صور

سعد الصغير يعلن مشاركته فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦

حسين الجسمي يحتفي بعيد الاتحاد الـ54 في حفل كامل العدد

إلهام شاهين

إلهام شاهين تتألق بألوان علم مصر وصابرين بالأسود بحفل ختام شرم الشيخ للمسرح

اعتذار عمرو يوسف

اعتذار وتوضيح .. ماذا قال عمرو يوسف عن “الجرأة” ودينا الشربيني؟

المتهمين

عامل يختلق واقعة خطف لأحد أقاربه .. الداخلية تكشف الحقيقة

المتهمين

خلافات الجيرة تنتهي بمشاجرة بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية

