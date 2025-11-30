انضمام ثلاثي الزمالك لمعسكر منتخب مصر المشارك بـ كأس العرب .. تفاصيل

كشف الإعلامي الرياضي أحمد عبد الباسط انضمام ثلاثي نادي الزمالك لمعسكر منتخب مصر المشارك بـكأس العرب .

وكتب عبد الباسط عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"انضمام محمد عواد ومحمود حمدي "الونش" لاعبي نادي الزمالك لمعسكر منتخب مصر المشارك بـ كأس العرب في الدوحة".

كان قد توج منتخب مصر لذوي الاحتياجات الخاصة بلقب بطولة العالم للكاراتيه «القاهرة 2025»، بعد أداء استثنائي رسّخ استمرار سيطرة الفراعنة على البطولة للعام الثالث على التوالي، في إنجاز جديد يُضاف لمسيرة الرياضة المصرية.

وجاءت النسخة الحالية، المقامة داخل الصالة المغطاة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي، لتؤكد نجاح التنظيم المصري الذي نال إشادة واسعة من الوفود المشاركة بفضل المستوى الفني العالي، ودقة التنظيم، والجاهزية الكاملة لمرافق البطولة.