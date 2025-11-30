مدير الكرة في الزمالك: هناك لاعب أخطأ بحق نفسه والفريق وعوقب ولن نعلن عن حجم العقوبة

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط تصريحات عبد الناصر محمد مدير الكرة في نادي الزمالك عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وقال عبد الناصر محمد مدير الكرة في نادي الزمالك:"

هناك لاعب أخطأ في حق نفسه وحق الفريق وتمت معاقبته ولن نعلن عن حجم العقوبة، لسنا مطالبون طوال الوقت بالرد على كل خبر غرضه تشتيت الفريق لأن هذا أسلوب عفا عليه الزمن، ولكن حق جماهير الزمالك الوفية علينا في تلك المواقف أن نوضح لهم الصورة لذا تحدثنا".



يترقب جمهور الزمالك موعد مباراة القلعة البيضاء فى كأس عاصمة مصر عندما يلتقي كهرباء الإسماعيلية بالجولة الأولى لدور المجموعات.

وأسفرت قرعة مسابقة كأس عاصمة مصر، لموسم 2025-2026، عن تواجد الزمالك في المجموعة الثالثة.

وتضم المجموعة رفقة الزمالك أندية، المصري وحرس الحدود وزد والاتحاد السكندري وسموحة وكهرباء الإسماعيلية.