تعرف على موعد مباراة الزمالك بكأس عاصمة مصر

يترقب جمهور الزمالك موعد مباراة القلعة البيضاء فى كأس عاصمة مصر عندما يلتقي كهرباء الإسماعيلية بالجولة الأولى لدور المجموعات.

وأسفرت قرعة مسابقة كأس عاصمة مصر، لموسم 2025-2026، عن تواجد الزمالك في المجموعة الثالثة.

وتضم المجموعة رفقة الزمالك أندية، المصري وحرس الحدود وزد والاتحاد السكندري وسموحة وكهرباء الإسماعيلية.

ويشارك في بطولة كأس عاصمة مصر 21 فريقا المشاركين في بطولة الدوري الممتاز، وكان هناك اقتراح بإقامة المسابقة بنظام الكأس وخروج المغلوب قبل أن يتم الاستقرار في نهاية الأمر على إقامتها بنظام المجموعات.

وجاءت مواعيد مباريات نادي الزمالك في بطولة كأس عاصمة مصر كالتالي:-

الجولة الأولى:

الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 - كهرباء الإسماعيلية × الزمالك - ستاد هيئة قناة السويس - 8 مساء

-الجولة الثانية

السبت 20 ديسمبر 2055 - الزمالك × حرس الحدود - ستاد القاهرة - 8 مساء

-الجولة الثالثة

الأربعاء 24 ديسمبر 2025 - الزمالك × سموحه - ستاد القاهرة - 8 مساء

-الجولة الرابعة

الخميس 1 يناير 2026 - الاتحاد السكندري × الزمالك - ستاد الجيش ببرج العرب - 5 مساء

-الجولة الخامسة

الزمالك راحة

-الجولة السادسة

الأحد 11 يناير 2026 - الزمالك × نادي زد - ستاد القاهرة - 8 مساء

-الجولة السابعة

الخميس 15 يناير 2026 - المصري البورسعيدي × الزمالك - ستاد الجيش ببرج العرب - 8 مساء.