زد 2005 يفوز على بتروجت بثلاثية نظيفة في دوري الجمهورية

حقق فريق كرة القدم مواليد 2005 بنادي زد فوزًا كبيرًا على فريق بتروجت بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ZED ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة دوري الجمهورية.

جاء الأداء قويًا من لاعبي زد منذ بداية اللقاء، لينجح الفريق في حسم المباراة بثلاثية نظيفة، سجلها كل من:

ياسين داني

عمر ياسر

محمد سوانيه

وظهر لاعبو زد بصورة مميزة، وسط تفوق واضح في وسط الملعب وتنظيم دفاعي محكم، لينجح الفريق في إضافة ثلاث نقاط مهمة في مشواره بالبطولة.

الجهاز الفني والإداري والطبي لفريق زد 2005:

المدير الفني: مارك بورتون

المدرب العام: تامر عبدالعزيز

المدرب العام: إسلام عمر النور

مدرب الحراس: عمرو أحمد عبدالله

مدرب الأحمال: محمد الشاذلي

محلل الأداء: محمد شريف

الإداري: يحيى معوض

الإداري: مصطفى شومان

أخصائي العلاج الطبيعي: تامر عادل

طبيب العظام: أحمد شاكر

مسؤول المهمات: أسامة محمد

يذكر أن الفوز يعزز من مسيرة فريق زد في دوري الجمهورية ويؤكد جاهزية اللاعبين لتحقيق نتائج مميزة خلال الجولات المقبلة.