نقابة الصيادلة: نصدر الدواء إلى أوروبا .. ومصر ضمن أفضل 18 دولة بالعالم

أكد الدكتور محفوظ رمزي رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة، أن المواصفات الخاصة بتصنيع الأدوية في مصر تخضع للمواصفات العالمية، موضحًا أن صناعة الدواء تختلف عن أي صناعة أخرى، وأن الدواء لا يقدم للمريض إلا بعد اختبارات كبيرة من هيئة الدواء المصري.

نصدر الدواء لـ أوروبا

وأضاف رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة، خلال حواره ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن مصر تصدر الدواء لـ دول كثيرة منها في أوروبا، وأن مصر في صناعة الأدوية تقترب من 100 عام لإنشاء أول مصنع في مصر.

190 مصنع

ولفت إلى أن مصر بها أكثر من 190 مصنع، وأن هناك خطوط انتاج كثيرة، وأن الدولة تتجه نحو توطين صناعة الدواء وذلك وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن الدولة تغطي أدوية لها تكنولوجيا عالية في التصنيع، كنا نحلم في الوصول لها من 10 سنوات والآن تم التحقيق.

مصر حصلت على مستوى النضج الثالث

أوضح أن مصر حصلت على مستوى النضج الثالث من منظمة الصحة العالمية، وأن مصر تعتبر الدولة الوحيدة الحاصلة على هذه الشهادة في القارة، ونحن من ضمن أفضل 18 دولة بالعالم حصلت على هذه الشهادة، ونسعى للحصول على مستوى النضج الرابع.

أشار إلى أن مصر في فترة انتشار فيروس كورونا تمكنت من تصنيع اللقاح وأن مصر أصبحت مركز استراتيجي لـ تصنيع اللقاح وكنا نصدر اللقاح للخارج.