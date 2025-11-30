بابا الفاتيكان: قيام دولة فلسطينية الحل الوحيد لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط

قال البابا لاون الرابع عشر، بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، إن الحل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يجب أن يتضمن قيام دولة فلسطينية، في تأكيد لموقف الفاتيكان من هذه القضية.

الحل الوحيد

وأضاف البابا: "نعلم جميعا أن إسرائيل لا تزال لا تقبل بهذا الحل حتى الآن، لكننا نراه الحل الوحيد"، و ذلك في تصريحات للصحفيين على متن طائرة أقلته من تركيا إلى لبنان.

وصل البابا ليو الرابع عشر إلى بيروت، عاصمة لبنان، في زيارة تستغرق 48 ساعة، ومن المتوقع أن يلتقي خلالها بالرئيس جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الوزراء نواف سلام. يأتي وصول البابا في ظل توترات في المنطقة، ومن المتوقع أن يلقي كلمة أمام مسئولين دبلوماسيين وحكوميين بعد ظهر اليوم في القصر الرئاسي.