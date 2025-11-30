قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بينيت: سأدعم اتفاقا مُلزما يتضمن اعتزالا سياسيا لنتنياهو بعد انتهاء المحاكمة
منظمة إرهابية عابرة للحدود.. خطوة أمريكية جديدة تحسم مستقبل جماعة الإخوان
سلوت: حققنا فوزا مهما على وست هام.. وصلاح كان وسيظل عنصرًا مهما للنادي
الإفتاء تحذر: الحجاب ليس مظهرا فقط ولن تكتمل مواصفاته إلا بهذه الشروط
إجراءات حكومية عاجلة لضبط أسعار الدواجن بالأسواق.. تفاصيل
رسميا.. مونوريل شرق النيل يبدأ التشغيل الفعلي في الأسبوع الأول من يناير
النقل تناشد المواطنين المشاركة في التوعية من مخاطر رشق الأطـ.ـفال للقطارات بالحجارة
النقل: إنشاء وتنفيذ 7 ممرات لوجستية متكاملة ضمن خطة تطوير المنظومة
شاهد.. أعمال إنشاء محطة "تحيا مصر 2" متعددة الأغراض برصيف 100 بميناء الدخيلة
السكك الحديدية تطلق مركز خدمة العملاء الصوتي للحجز والاستعلام عن تذاكر القطارات
النقل تؤكد عدم وجود أي حسابات رسمية للفريق كامل الوزير على فيسبوك
بابا الفاتيكان: قيام دولة فلسطينية الحل الوحيد لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نقابة الصيادلة توضح بالأرقام حقيقة وجود نقص بـ250 صنف من الأدوية

الأدوية
الأدوية

رد الدكتور محفوظ رمزي رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة، على سؤال " هل هناك 250 صنف من الأدوية ناقص بالأسواق منها المحلي والمستورد"، قائلا إن هناك خط ساخن لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين بشأن الأدوية.

وأضاف رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة، خلال حواره ببرنامج ” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن أي مواطن يبحث عن دواء ويريد معرفة الصيدلية الموجود بها عليه الاتصال برقم 15301، موضحا أن هيئة الدواء المصري تستقبل اتصالات المواطنين وتوجه المواطنين لأقرب صيدلية بها الدواء.

تم القضاء على الأزمة

ولفت إلى أنه تم القضاء على الأزمة بصورة كبيرة جدًا، وأن بداية أزمة الأدوية ظهرت في مارس 2024 بعد تحرك أسعار الدولار، منوها بأنه في الوقت الحالي يتم تغطية 92 % من الاستهلاك المحلي، في السوق المصري، وأن الـ 8% مستورد.

وأكد أنه في الوقت الحالي لا توجد أزمة ولا نقص في الأدوية، وما ينشر من أخبار بأن هناك نقص في الأدوية أمر غير صحيح، موضحا أن ما ينشر حاليا بخصوص نقص الأدوية يأتي بناء على معلومات قديمة، وتحديدا في فترة أزمة فيروس كورونا.

الأدوية نقابة الصيادلة التصنيع الدوائي صيدلية الدولار أسعار الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

فجر السعيد تثير الجدل حول زواج دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

زيادة المعاشات

بدءاً من يناير 2026 .. رفع المعاشات لـ 13360 جنيها رسميا لهذه الفئة

جرثومة المعدة

تحذير من هذا الدواء.. سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء

أرشيفية

بعد الإلغاء..الجدول الزمني لإعادة المرحلة الأولى بانتخابات النواب

بعد واقعة إهانة معلمة… ولية أمر تكشف لـ"صدى البلد" كواليس خطيرة داخل المدرسة

بعد واقعة إهانة معلمة.. ولية أمر تكشف لـ"صدى البلد" كواليس خطيرة داخل المدرسة

عيار 21 الآن بعد الارتفاع الأخير.. سعر الذهب اليوم في مصر

عيار 21 الآن بعد الارتفاع الأخير.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

حقيقة الفيروس الجديد في مصر

حقيقة الفيروس الجديد في مصر.. الصحة توضح وتقدم نصائح مهمة للوقاية

الوطنية للانتخابات: إلغاء انتخابات مجلس النواب في 29 دائرة أبطلتها المحكمة الإدارية العليا

الوطنية للانتخابات: إلغاء انتخابات مجلس النواب في 29 دائرة أبطلتها المحكمة الإدارية العليا

ترشيحاتنا

سامي الطرابلسي

مدرب تونس: هدفنا المنافسة ونيل لقب بطولة كأس العرب

إنبي 2005

إنبي 2005 يفوز على المقاولون 6/2

الزمالك

ترتيب مجموعة الزمالك فى الكونفدرالية بعد إنتهاء الجولة الثانية

بالصور

11 ألف جنيه كاش باك.. خطوات استبدال التوكتوك بسيارة كيوت

سيارة كيوت بديلة التوتوك
سيارة كيوت بديلة التوتوك
سيارة كيوت بديلة التوتوك

وصول وزير الثقافة لحضور ختام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.. صور

وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو
وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو
وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو

سعد الصغير يعلن مشاركته فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦

سعد الصغير يعلن مشاركته فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦
سعد الصغير يعلن مشاركته فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦
سعد الصغير يعلن مشاركته فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦

حسين الجسمي يحتفي بعيد الاتحاد الـ54 في حفل كامل العدد

حسين الجسمي
حسين الجسمي
حسين الجسمي

فيديو

إلهام شاهين

إلهام شاهين تتألق بألوان علم مصر وصابرين بالأسود بحفل ختام شرم الشيخ للمسرح

اعتذار عمرو يوسف

اعتذار وتوضيح .. ماذا قال عمرو يوسف عن “الجرأة” ودينا الشربيني؟

المتهمين

عامل يختلق واقعة خطف لأحد أقاربه .. الداخلية تكشف الحقيقة

المتهمين

خلافات الجيرة تنتهي بمشاجرة بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: دعكم من عنصرية الجاهلية !

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: البشرية والذكاء الاصطناعي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد