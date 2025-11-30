نقابة الصيادلة توضح بالأرقام حقيقة وجود نقص بـ250 صنف من الأدوية

رد الدكتور محفوظ رمزي رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة، على سؤال " هل هناك 250 صنف من الأدوية ناقص بالأسواق منها المحلي والمستورد"، قائلا إن هناك خط ساخن لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين بشأن الأدوية.

وأضاف رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة، خلال حواره ببرنامج ” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن أي مواطن يبحث عن دواء ويريد معرفة الصيدلية الموجود بها عليه الاتصال برقم 15301، موضحا أن هيئة الدواء المصري تستقبل اتصالات المواطنين وتوجه المواطنين لأقرب صيدلية بها الدواء.

تم القضاء على الأزمة

ولفت إلى أنه تم القضاء على الأزمة بصورة كبيرة جدًا، وأن بداية أزمة الأدوية ظهرت في مارس 2024 بعد تحرك أسعار الدولار، منوها بأنه في الوقت الحالي يتم تغطية 92 % من الاستهلاك المحلي، في السوق المصري، وأن الـ 8% مستورد.

وأكد أنه في الوقت الحالي لا توجد أزمة ولا نقص في الأدوية، وما ينشر من أخبار بأن هناك نقص في الأدوية أمر غير صحيح، موضحا أن ما ينشر حاليا بخصوص نقص الأدوية يأتي بناء على معلومات قديمة، وتحديدا في فترة أزمة فيروس كورونا.