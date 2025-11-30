رسميا.. مونوريل شرق النيل يبدأ التشغيل الفعلي في الأسبوع الأول من يناير

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق أن قطار مونوريل شرق النيل سيبدأ استقبال الركاب رسميًا في الأسبوع الأول من يناير 2026، بعد الانتهاء من جميع الاختبارات الفنية والتشغيلية وضمان جاهزية المشروع لاستقبال الجمهور.

ويمتد الخط بطول 56.5 كم، ويربط مدينة نصر بالقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، ضمن منظومة النقل الحضري الحديثة في القاهرة الكبرى، ويهدف إلى تخفيف الضغط المروري وتسهيل تنقل الركاب بين مناطق شرق القاهرة والمناطق الإدارية الجديدة.

ويضم مشروع مونوريل شرق النيل 22 محطة رئيسية أبرزها:

العدالة

مسجد مصر

الحي الحكومي

مدينة الفنون والثقافة

حي المال والأعمال

الحي R2

مسجد الفتاح العليم

بيت الوطن

جولدن سكوير

اللوتس

المستثمرين

النرجس

المستشفى الجوي

وان ناينتي

المشير طنطاوي

جيهان السادات

المشير أحمد إسماعيل

الحي السابع

جامعة الأزهر

هشام بركات

استاد القاهرة

وأكدت الهيئة أن التشغيل الرسمي للمونوريل يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتطوير وسائل النقل الجماعي وربط العاصمة الإدارية بالقاهرة بطريقة آمنة وسريعة وصديقة للبيئة، مع توفير تجربة نقل حضرية متكاملة للركاب.

ومن المقرر أن يبدأ التشغيل على جميع المحطات الـ22، مع توفير جميع التسهيلات للركاب، والربط مع وسائل النقل الأخرى لتعزيز التكامل بين شبكات النقل في القاهرة الكبرى.