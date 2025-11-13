قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ينطلق في أول يناير.. أسماء محطات المونوريل ومسار شرق النيل كاملا
ضرب طبيب بالنار بقنا .. والنقابة العامة : جريمة شروع في قتل مكتملة الأركان
واجهوه بسرعة وضروري | منشور مثير من ياسمين عبد العزيز لسبب صادم
هل هو مهندس كيمياء نووية؟.. مصطفى بكري يكشف تفاصيل مقـ.ـتل شاب في الإسكندرية
وزير الخارجية السوري: انتخابات رئاسية خلال 4 أو 5 سنوات
نتنياهو يحذر: مصير سوريا مرتبط بالسويداء وحماية الدروز
دفاع ناشئي بيراميدز: رئيس النادي زور محررات رسمية ويستحق العقاب
كان طلقها أحسن .. والدة عروس كفر الشيخ تكشف وفاة ابنتها فى شهر العسل | صور
بعد التعادل الإيجابي.. تحديد موعد مباراة الإياب بين العراق والإمارات في ملحق كأس العالم
مصطفى بكري: مصر أقوى من اختراقها بالشائعات
طعنة غادرة .. كيف أنهى شاب حياة زوجته بكفر الشيخ | القصة الكاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

ينطلق في أول يناير.. أسماء محطات المونوريل ومسار شرق النيل كاملا

مونوريل العاصمة الإدارية
مونوريل العاصمة الإدارية
خالد يوسف

يكثر البحث عن أسماء محطات المونوريل، مع اقتراب تشغيل أحدث وسيلة نقل جماعي في مصر، حيث تستعد وزارة النقل المصرية لإطلاق التشغيل الرسمي للمونوريل قريبًا، وإتاحته للجمهور بأسعار تذاكر تتناسب مع عدد المحطات.

عدد محطات المونوريل

وضعت وزارة النقل مخطط ومسار وأسماء محطات المونوريل، والتي يجري عليها التشغيل التجريبي حاليًا وأعمال التجهيز لضمان أقصى عوامل الأمان والجودة قبل الافتتاح الرسمي. 

وتتعدد أسماء محطات المونوريل البالغ عددها في المرحلة الأولى لتشغيل المونوريل 22 محطة، يجري تشغيلها تجريبيا الآن، لضمان مسار المونوريل وعمليات التشغيل وعوامل الأمان.

وتعمل من محطة المشير وحتى العاصمة الإدارية، حيث يضم مشروع مونوريل شرق النيل 22 محطة، تعمل في المرحلة الأولى من المشروع، بمجمل مسافة تغطية تبلغ طول 56.5 كم، إضافة إلى مركز التحكم والسيطرة.

أسماء محطات المونوريل

تحمل أسماء محطات المونوريل المقرر تشغيلها للركاب مطلع العام الجديد الأسماء التالية:

- الاستاد
- هشام بركات
- نوري خطاب
- الحي السابع
- المنطقة الحرة
- المشير طنطاوي
- كايرو فستيفال
- الشويفات
- المستشفى الجوي
- حي النرجس
- محمد نجيب
- الجامعة الأمريكية 
- إعمار
- ميدان النافورة 
- البروة
- الدائري الأوسطي
- محمد بن زايد 
- الدائري الإقليمي 
- فندق الماسة
- حي الوزارات
- العاصمة الإدارية
- مركز التحكم والسيطرة. 


موعد تشغيل المونوريل

حددت وزارة النقل، موعد تشغيل المونوريل رسميًا للجمهور، الأسبوع الأول من يناير 2026، حيث سيتم تحديد سعر تذكرة المونوريل وطرحها مطلع العام الجديد، لبدء استقبال الركاب لجميع محطات المرحلة الأولى.

مميزات مونوريل العاصمة

يتميز قطار مونوريل العاصمة الإدارية بقيادة أوتوماتيكية بدون سائق، ويتم التحكم به من خلال وحدة التحكم المركزية الموجودة بالعاصمة الإدارية، كما أن القطار مدعم بالكاميرات داخلية وخارجية، وأجهزة الاستشعار.

يتضمن تصميم وتشغيل المونوريل جميع عناصر الأمان، بالإضافة إلى وسائل للتحدث مع غرفة التحكم عن بعد ومنظومة لرصد الحرائق والأدخنة بكل عربة، ومن المخطط زيادة عدد ‏العربات إلى 8 عربات مع زيادة الكثافة السكانية ‏بالمناطق العمرانية الجديدة التي يخدمها.

ويتم تنفيذ المشروع من خلال تحالف شركات ‏‏(ألستوم - أوراسكوم - المقاولون العرب)، ويبلغ الطول الإجمالى لمشروعي المونوريل (شرق/غرب النيل) 100 كم بعدد 35 محطة ويتكون قطار المونوريل ‏من 4 عربات.
 

خريطة مونوريل شرق النيل

تم اختيار أماكن وأسماء محطات المونوريل في المرحلة الأولى بحسب خريطة مونوريل شرق النيل، ليربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق العمرانية الجديدة شرقًا (القاهرة الجديدة - العاصمة الإدارية... الخ).

ويمتد المشروع من محطة الإستاد بمدينة نصر ليصل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ويشتمل على 22 محطة لخدمة مناطق مدينة نصر والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية.

ويسهل مونوريل شرق النيل ربط الأماكن بين محافظتي القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لاتصاله بالخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد ومع القطار الكهربائي الخفيف"LRT" عند محطة مدينة الفنون والثقافة.

ينطلق في أول يناير محطات المونوريل أحدث وسيلة نقل جماعي وزارة النقل مونوريل العاصمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

قتل صاحبه.. القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

صورة أرشيفية

يعمل في توكيل سيارات..مصدر يكشف حقائق حول مقتل مهندس كيمياء بالإسكندرية

بسبب خروجها فى وفت متأخر.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

بسبب خروجها فى وفت متأخر..الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

مسلم

طلق مراته على الهوا.. مسلم: عمري ما هتجوز واحدة من الوسط الفني بتتباس وتتحضن

هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 بعد الارتفاع الكبير

هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 اليوم بعد الارتفاع الكبير

مسرح الواقعة

الداخلية تكشف حقيقة مقـ تل مهندس كيمياء نووية بالإسكندرية

ايتن عامر

بسبب مقذوف ناري .. أيتن عامر تتعرض للإصابة في العين اليمنى

ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق إسنا الصحراوي الغربي إلى 8 وفيات و11 مصابًا أثناء توجههم إلى مولد الماري جرجس بالأقصر

ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق إسنا الصحراوي الغربي إلى 8 وفيات و11 مصابًا أثناء توجههم إلى مولد الماري جرجس بالأقصر

ترشيحاتنا

إسعاف

التصريح بدفن جثة فنى ألقى بنفسه من فوق عقار بالخانكة

متهمين

التحقيق في واقعة ظهور أشخاص بأفعال غير لائقة أمام إحدى المدارس بالقليوبية

النائب العام يستقبل رئيس وكالة «اليوروجست

النائب العام يستقبل رئيس وكالة اليوروجست وممثلي الاتحاد الأوروبي

بالصور

الزهايمر لم يعد مجرد فقدان ذاكرة .. العلماء يصفونه بـ«السكري من النوع الثالث»

الدماغ وسكر الدم.. علاقة معقدة بين الطاقة والوظيفة
الدماغ وسكر الدم.. علاقة معقدة بين الطاقة والوظيفة
الدماغ وسكر الدم.. علاقة معقدة بين الطاقة والوظيفة

طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل.. طعم بيتي غني ومميز

طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل
طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل
طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل

مصمم أزياء يعلق على إطلالة ليلى علوي بمهرجان القاهرة السينمائي.. جمع الصيحات أمر غير موفق

ليلية علوى في مهرجان القاهرة السينمائي
ليلية علوى في مهرجان القاهرة السينمائي
ليلية علوى في مهرجان القاهرة السينمائي

خالد النبوي وصبري فواز على السجادة الحمراء لعرض فيلم "ضايل عنا عرض"

صبري فواز
صبري فواز
صبري فواز

فيديو

منال عبداللطيف تخلع الحجاب

عايزة أتحرر .. منال عبد اللطيف تشعل السوشيال ميديا بعد ظهورها بدون حجاب

شيرين عبد الوهاب

تصاعد الخلافات .. شيرين عبد الوهاب تشتكي شقيقها رسميًا

نجوم الفن

أزرق ملكي.. هكذا سيطر اللون الأنيق على السجادة الحمراء في افتتاح القاهرة

صورة من فعاليات المؤتمر

إيديكس 2025.. تنظيم النسخة الرابعة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية في الأول من ديسمبر بحضور دولي واسع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد